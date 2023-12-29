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Пятница, 29 декабря 2023, 11:16 мск

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Космонавты регулярно ищут утечки воздуха на МКС

Фото: Роскосмос

Российские космонавты регулярно занимаются ремонтом оборудования на борту Международной космической станции (МКС), а также ищут утечки воздуха. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Работы по поиску и устранению возможных мест утечки воздуха проводятся по специальному плану. Вся информация передается на Землю, где эксперты анализируют данные, полученные космонавтами.

«Стоит отметить, что специалисты регулярно фиксируют устаревание конструкции станции и постоянно растущую необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту, что занимает значительное количество времени экипажа», – отметили в госкорпорации.

Как сообщал ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, большая часть российского оборудования, которое установлено на МКС, находится за пределами гарантийных сроков. По его словам, сейчас чаще приходится заниматься ремонтом имеющегося оборудования, чем проведением научных экспериментов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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