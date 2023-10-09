В российском модуле «Наука» на МКС произошла утечка теплоносителя

Госкорпорация «Роскосмос» в понедельник, 9 октября, сообщила, что на модуле «Наука» российского сегмента произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора.

В пресс-службе «Роскосмоса», в частности, сказал: «На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году. Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля. Экипажу и станции ничего не угрожает. Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации».

Ранее сегодня астронавт НАСА Жасмин Могбели, находящаяся сейчас на МКС, подтвердила случившееся.

«Да, из радиатора на модуле «Наука» происходит утечка», – сказала Могбели в ходе переговоров с Центром в Хьюстоне.

Москва, Иван Бабурин

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