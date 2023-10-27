У большей части российского оборудования на МКС истек срок гарантии

Большая часть российского оборудования, которое установлено на Международной космической станции (МКС), находится за пределами гарантийных сроков. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По его словам, сейчас все чаще приходится заниматься ремонтом имеющегося оборудования, чем проведением научных экспериментов. «80% оборудования российского находится за пределами гарантийных сроков существования», – сказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Строительство МКС началось в 1998 году. Планировалось, что станция будет эксплуатироваться на протяжении 15 лет. Затем этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. «Мы продлили работу российского сегмента решением правительства до 2028 года, но, к сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования», – отметил глава госкорпорации.

Россия планирует к 2032 году завершить строительство новой орбитальной станции, первый модуль которой ракетно-космическая корпорация «Энергия» рассчитывает отправить в 2027 году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»