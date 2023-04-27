Все страны-участники МКС решили продлить ее эксплуатацию

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в четверг, 27 апреля, заявило, что все страны-участницы программы Международной космической станции (МКС) поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте NASA, говорится: «США, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года».

Следует напомнить, что «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 апреля глава сообщил, что правительство продлило эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года, и что «выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой российской орбитальной станции».

Вашингтон, Иван Бабурин

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