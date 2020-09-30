В российском модуле МКС в течение года происходит утечка воздуха

На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха из российского модуля «Звезда». Об этом рассказал директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

По его словам, утечки воздуха из систем очистки от углекислого газа, осушения атмосферы и изменения температуры есть всегда. «Эти утечки – это нормально, ... они предсказуемы. Другое дело, что у нас происходит сейчас, – это больше, чем нормативная утечка», – сказал Крикалев в эфире телеканала «Россия-24».

Предположительно неполадка находится в вакуумных клапанах, которые соединяют некоторые из систем жизнеобеспечения с забортным вакуумом. «Поэтому наиболее вероятная, потенциальная утечка где-то в этом районе», – добавил Крикалев.

Утечку воздуха обнаружили осенью прошлого года. Космонавты перекрывали доступ в российский модуль МКС, чтобы убедиться, что место утечки находится именно в «Звезде». Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, передает РИА «Новости». В «Роскосмосе» заявили, что это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.09.20

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