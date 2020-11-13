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Пятница, 13 ноября 2020, 15:01 мск

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Космонавты измерили трещину на МКС

Фото: Роскосмос

Космонавт Сергей Рыжиков измерил трещину в российском модуле «Звезда», ставшую причиной утечки воздуха на МКС. Она оказалась почти в два раза больше, чем считалось ранее.

По словам Рыжикова, трещина составляет 4,4-4,5 сантиметра в длину. При прошлых измерениях космонавт говорил о 2,7 сантиметрах. Рыжиков объяснил такую разницу «условиями видимости трещины», передает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, транслируемые NASA.

«Сейчас общий вид [снимка] был между точками 10 и 12 [космонавт разметил трещину точками с номерами], и получилось 4,4 [сантиметра] с учетом допуска 2-3 миллиметра. И это, кажется, продолжение трещины», – сказал Рыжиков. В Роскосмосе подтвердили эту информацию.

Утечку воздуха на МКС обнаружили осенью прошлого года. Космонавты перекрывали доступ в российский модуль станции, чтобы убедиться, что место утечки находится именно в «Звезде». В «Роскосмосе» заявили, что это не представляет опасности для экипажа и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер обнаружили трещину и заклеили ее термостойким скотчем. Планируется, что средства для окончательной герметизации трещины доставят на МКС в декабре.

Москва, Зоя Осколкова

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