Россия откажется от канала связи США в космосе

«Роскосмос» готовится ввести в эксплуатацию новую линию космической связи. Отечественные аппараты помогут отказаться от американского широкополосного канала связи.

Сейчас для передачи больших объемов информации с Международной космической станцией (МКС) на Землю и обратно используются американские спутники-ретрансляторы TDRS. В скором времени в космосе заработают отечественные системы ретрансляции «Луч».

«Новая линия космической связи проходит испытания, и в ближайшем будущем планируется ее введение в штатную эксплуатацию. Это позволит отказаться от использования каналов американской системы ретрансляции TDRS для широкополосной передачи данных на российском сегменте МКС», – говорится на сайте госкорпорации.

Ранее ученые спрогнозировали волну сбоев и неполадок на МКС к 2025 году. Станция постепенно выходит из строя и требует все больше средств на содержание и замену поврежденных элементов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.12.20

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