Китай сможет летать на МКС после добавления нового российского модуля

Китайские корабли смогут совершать полеты к Международной космической станции (МКС) после прибытия на орбиту нового российского модуля «Наука». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ракетно-космической корпорации «Энергия».

«У модуля «Наука» универсальный стыковочный узел. При необходимости к гермоадаптеру «Науки» может пристыковаться любой американский или даже китайский космический корабль», – говорится в заявлении корпорации.

Модуль «Наука» планируется доставить на МКС с помощью ракеты-носителя «Протон-М», запуск которой намечен на апрель с космодрома Байконур. Модуль будет иметь спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента, а также системы регенерации кислорода из воды и урины. На модуле «Наука» предусмотрена шлюзовая камера, предназначенная для выноса за пределы станции научного оборудования и европейского дистанционного манипулятора ERA.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.11.20

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