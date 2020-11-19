российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 ноября 2020, 03:04 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Китай сможет летать на МКС после добавления нового российского модуля

Фото: Роскосмос

Китайские корабли смогут совершать полеты к Международной космической станции (МКС) после прибытия на орбиту нового российского модуля «Наука». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ракетно-космической корпорации «Энергия».

«У модуля «Наука» универсальный стыковочный узел. При необходимости к гермоадаптеру «Науки» может пристыковаться любой американский или даже китайский космический корабль», – говорится в заявлении корпорации.

Модуль «Наука» планируется доставить на МКС с помощью ракеты-носителя «Протон-М», запуск которой намечен на апрель с космодрома Байконур. Модуль будет иметь спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента, а также системы регенерации кислорода из воды и урины. На модуле «Наука» предусмотрена шлюзовая камера, предназначенная для выноса за пределы станции научного оборудования и европейского дистанционного манипулятора ERA.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.11.20

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий блокировать YouTube и Facebook за цензуру СМИ. / В Дубае разбился пилот реактивного ранца. / Интернет-платформам грозят санкциями за цензуру в отношении СМИ РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Роскосмос

Корабль Crew Dragon доставил 4 астронавтов на МКС

Космонавты измерили трещину на МКС

«Роскосмос» приступил к созданию двигателя для многоразовой ракеты

«Роскосмос» захотел получить права на бренд «Поехали!»

«Роскосмос» решил экранизировать жизнь женщины на МКС

До 2025 года РФ увеличит группировку метеоспутников на шесть

На Землю благополучно вернулся экипаж корабля «Союз МС-16»

Россия потратит на проектирование сверхтяжелой ракеты-носителя 1,5 млрд рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Технологии, Китай, Роскосмос,