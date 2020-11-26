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Четверг, 26 ноября 2020, 15:48 мск

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Ученые спрогнозировали волну сбоев и неполадок на МКС

Фото: Роскосмос

Международная космическая станция постепенно выходит из строя и требует все больше средств на содержание и замену поврежденных элементов. Замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев спрогнозировал ухудшение ситуации и предложил создать национальную станцию.

«Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», – сообщил Соловьев на совете РАН по космосу.

Россия имеет обязательства по участию в программе Международной космической станции до 2025 года. После этого, по оценкам РКК «Энергия», траты на дальнейшее финансирование составят в 10-15 млрд рублей.

«Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», – цитирует Соловьева издание «Научная Россия».

Напомним, осенью прошлого года на МКС обнаружили утечку воздуха. Космонавты перекрывали доступ в российский модуль станции, чтобы убедиться, что место утечки находится именно в «Звезде». В «Роскосмосе» заявили, что это не представляет опасности для экипажа и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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