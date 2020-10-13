Рогозин заявил о желании продлить существование МКС

Срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) может быть продлен, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая на 71 Международном астронавтическом конгрессе, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«В том, что касается Международной космической станции, мы ведем переговоры с партнерами по программе о продлении срока эксплуатации станции до 2028 или 2030 года», – рассказал Дмитрий Рогозин.

Он также рассказал, что для МКС существует несколько сценариев. По его словам, Россия готова рассмотреть все варианты, а решение о судьбе станции должно быть совместным и согласованным. «МКС – это международный проект, решения в его рамках не должны приниматься в одностороннем порядке», – пояснил руководитель «Роскосмоса».

Стоит отметить, что согласно существующим договоренностям, срок действия станции на орбите должен быть прекращен в 2024 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.20

Глава Роспотребнадзора выступила против Covid-диссидентства. / ВОЗ считает неэтичной отмену ограничений ради коллективного иммунитета к Covid-19. / Астроном обнаружил уникальную двойную звезду с облаком из пыли. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»