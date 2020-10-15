На МКС отказала российская система получения кислорода

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошла серьезная неполадка – вышла из строя система получения кислорода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

Космонавт передал в Центра управления полетами (ЦУП) об отказе система получения кислорода «Электрон-ВМ», которая расположена в модуле «Звезда». Отмечается, что отказы кислородных систем случались на станции и ранее, кроме того, на МКС существуют запасы кислорода, а в американском сегменте станции имеется свой кислородный комплекс.

Стоит отметить, что из российского модуля «Звезда» продолжает уходить воздух. Утечку обнаружили в начале сентября, но брешь не могут обнаружить по сей день. Космонавты перекрывали доступ в российский модуль МКС, чтобы убедиться, что место утечки находится именно в «Звезде». Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки. В «Роскосмосе» заявили, что это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

Вчера, 14 октября, ракета «Союз-2.1а» штатно вывела корабль «Союз МС-17» с экипажем из двух космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтки Кэтлин Рубинс на орбиту. Корабль произвел успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС). Полет корабля стал рекордно коротким и продлился чуть более 3 часов. На орбите новый экипаж встретили россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. 22 октября они покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней – до 9 апреля 2021 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.10.20

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