Рогозин раскрыл подробности создания российской орбитальной станции

Проект создания новой российской орбитальной станции находится в высокой степени проработки. Об этом в среду заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, для начала работы над станцией «мы ждем поручений формальных правительства, ждем поручения президента» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Проект национальной станции разрабатывают РКК «Энергия» и ЦНИИмаш. Новую станцию планируется вывести на орбиту в 2030 году.

Как отметил Рогозин, около 80% оборудования на российском сегменте Международной космической станции уже выработало ресурс. И на его поддержание необходимо столько же средств, сколько и на развертывание отдельной российской станции в период с 2025 по 2030 год, добавил он, указав, что по этому вопросу есть «консенсус между правительством и «Роскосмосом».

Глава госкорпорации также сообщил, что новая орбитальная станция будет посещаемой, а не постоянно обитаемой, как МКС, из-за более сильного радиационного воздействия на орбите. «Мы будем сокращать время работы экипажа, чтобы не подвергать риску. Соответственно, станция, скорее всего, будет не постоянно обитаемой, а посещаемой», – пояснил Рогозин.

Кроме того, он не исключил того, что на будущей станции будут принимать иностранные экипажи: «Будут гости, но станция должна быть национальной».

Руководитель «Роскосмоса» также пояснил, почему России собирается построить новую станцию самостоятельно. По его словам, сейчас действующие ограничения мешают воплощению ряда технических замыслов российских ученых. «Хочешь сделать хорошо – сделай это сам», – сказал Рогозин.

Глава госкорпорации также сообщил, что уже созданный научно-энергетический модуль, который планировалось отправить на МКС, доработают для использования на новой российской станции. «Одно дело – отправка его на МКС, а другое – формирование на его основе базового модуля новой орбитальной станции. Потребуется гораздо больше самостоятельности в том, что касается ориентации в пространстве, энергетики и многого другого», – объяснил Рогозин.

В минувшие выходные стало известно, что Россия планирует выйти из проекта МКС в 2025 году и создать национальную орбитальную станцию из-за технического устаревания российского сегмента МКС и самой станции в целом. По данным СМИ, о проекте было заявлено на закрытой части совещания по развитию космической отрасли, которое провел президент РФ Владимир Путин 12 апреля. По оценке источников, создание новой российской станции обойдется в $6 млрд.

Москва, Наталья Петрова

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