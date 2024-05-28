Курс поражения: Зюганов объявил Силуанова и Решетникова лидерами «партии олигархата»

У России не будет никаких перспектив, пока в правительстве сидит «партия олигархата» во главе с министрами финансов и экономического развития Антоном Силуановым и Максимом Решетниковым. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. По его словам, новый кабмин с прежним финансово-экономическим курсом не сможет обеспечить победу в противостоянии с Западом.

«Сегодня англосаксы вместе с НАТОвцами ведут против нас войну на уничтожение. К сожалению, не многие до конца осознали и в руководящем эшелоне, что нельзя победить этого монстра, если и дальше топтаться по финансово-экономической колее, которую протаптывали «ельцины», «гайдары», «чубайсы» – вся эта омерзительная воровская команда», – подчеркнул Зюганов.

Политик полагает, что для победы нужно понимать «что такое фашизм, либеральный капитализм и современная мировая олигархия». «Пока не слышу и от правительства [Михаила] Мишустина вразумительного ответа на эти вопросы. Когда их утверждали, им высказали пожелание… Когда встречались, поставили им 13 проектов законов, провели два слушания, уже утвердили правительство – мы за него не голосовали. Мы голосовали против финансово-экономического курса а-ля Силуанов. Этот курс в никуда. Это курс поражения», – заявил он.

При этом лидер КПРФ отметил, что ожидал изменения курса с реформой налоговой системы. «Полагал, что придут (из правительства на парламентские слушания) и скажут: надо все-таки аккумулировать средства, обязательно решить вопрос мобилизации ресурсов и себя – каждого, а не только бойцов, которые на поле брани…. Здесь пришли и, оказывается, никаких предложений: а что делать с ресурсами? Откуда будем брать деньги? Каким образом мы будем реализовывать эту идею? Мы на победу уже отдали 29% бюджета. Как сейчас будем формировать новый бюджет?» – отметил Зюганов.

«Президент выступал, в послании социальные программы впереди, программы патриотического воспитания, новый учебник истории. Давайте сплачиваться вокруг президента – «за». Ну, а как можно объединяться вокруг налоговой политики, при которой российская олигархия – вырастили 125 миллиардеров, десять уже сбежали, то есть 135, и они $300 млрд утащили из страны за кордон в условиях войны? Открывайте первый квартал (2024 года) – 1,5 трлн (рублей) еще хапнули и не хотят налоги платить. Тогда откуда вы возьмете?.. Каким образом будете реализовывать (послание президента)?» – пояснил лидер КПРФ.

При этом Зюганов подчеркнул, что победа на линии фронта зависит, в том числе, от финансово-экономической политики. «Не вижу будущего страны без эффективной победы на том фронте. У нас обстреливают 13 регионов. Уже Белгород каждый день пригибается, уже до Орла долетают (беспилотники и ракеты)… Что, трудно парализовать два тоннеля и четыре моста, по которым с утра до вечера НАТОвцы возят (вооружения)? Не трудно. Тогда принимайте решение», – констатировал он.

«Решение начинается с финансово-экономической и социальной политики. Что такое идеологическое сплочение нации? Её можно сплотить на идеях гуманизма, справедливости – не наживы, коллективизма, а не индивидуализма, на идеях русский и российской государственности. Вам больше не на чем собирать и сплачивать, а врастопырку вы никого не победите», – заявил лидер КПРФ.

«Это правительство правое по-прежнему. А чтобы победить, надо брать лево руля… «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» единогласно голосовали. Их устраивает финансово-экономический курс. А мы категорически отказались. Пока сидит «партия олигархата» во главе с Силуановым и Решетниковым, никаких финансов не будет в должной мере. Они не пропускают. Они пришли на слушания (по налоговой реформе) и ничего не принесли ни больным детям, ни солдатам, ни военно-промышленному комплексу, ни науке», – отметил он.

«В следующем году будет 80 лет Победы. Мы не можем уверенно отмечать и готовиться, если к этому времени не расколоть нацистов на Украине. Мы должны прекрасно понимать, население устает, переживает… Как может солдат с автоматом и красным знаменем сражаться, когда за спиной в Ростовской области стоит памятник Краснову-фашисту или «ельцинский гадюшник» продолжает коптить? Не может. Тогда приводите все в соответствие с задачей победить… Хотите побеждать? Берите лучшее из нашей истории, сплачивайте людей… Одни танцуют, а вторые погибают – это не годится», – заявил лидер КПРФ.

«Без левого поворота и взаимодействием с государственно-патриотическими силами невозможно побеждать. Когда в правительстве два министра представляют партию олигархии, пять – высший политический совет «Единой России», которая даже новую программу не в состоянии предложить, и один ЛДПРовец – коалиционное правое правительство, которое без смены курса справиться с этой задачей не сможет. Им придется брать на вооружение нашу программу, встречаться, обсуждать. В противном случае, они притащат сюда новый бюджет – не победы, а бюджет поражения. Мы с этим категорически согласиться не можем», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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