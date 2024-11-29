Глава Минэкономразвития РФ высказался о перспективах рубля

Обвал российской национальной валюты связан с разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, правительство и Центробанк «работают в тесной координации» по снижению волатильности, а после прекращения нервозности на рынке курс валют вернется к фундаментальным значениям.

«Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям», – сказал Решетников, слова которого цитирует «Интерфакс».

В то же время министр пояснил, что «очевидно, что потребуется адаптация к очередным антироссийским санкциям, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок».

При этом Решетников согласился, что «в условиях отсутствия биржевой торговли волатильность на финансовом рынке несколько повышена, и дополнительные поступления валюты или повышение спроса на нее в моменте могут приводить к ощутимым колебаниям курса».

«Банк России принимает меры по снижению амплитуды таких скачков. В частности, приостановлены покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года. Правительство работает в тесной координации с Центральным Банком для принятия необходимых решений», – заявил министр.

Напомним, Минэкономразвития РФ прогнозировало в базовом сценарии, который заложен в бюджет, среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 96,5 рубля, в 2026 году – 100 рублей, в 2027 году – 103,2 рубля.

Между тем, за последние десять дней американская и европейская валюта подорожали почти на 10 рублей. Официальный курс доллара на сегодня составляет 109,5782 рубля, евро – 116,1410.

Москва, Светлана Антонова

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