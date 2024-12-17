Громкое дело: суд арестовал катер, мотоциклы и 23 элитных автомобиля экс-замминистра обороны Иванова

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте катера и 23 автомобилей, принадлежащих обвиняемому в коррупционных преступлениях бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову и членам семьи. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые приводит ТАСС.

В частности, арест наложен на маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577, стоимость которого превышает 5 млн рублей, а также на автопарк бывшего чиновника, в котором есть Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG. Кроме того, обеспечительные меры наложены на 10 мотоциклов, в том числе – Harley Davidson Flhpi и MV Agusta.

Как уточняет агентство, арест на имущество Иванова наложен вскоре после возбуждения в отношении него уголовного дела, а срок ареста продлен до конца марта 2025 года.

В отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Одно из них – о растрате 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, второе – связано с растратой свыше 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц». Также Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере на сумму 1 млрд 185 млн рублей.

Бывший замминистра отвергает причастность к получению взятки и заявляет о готовности давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны РФ с мая 2016 года. Он был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Также были арестованы бизнесмен Сергей Бородин как соучастник преступления, и совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин за дачу взятки. По версии следствия, фигуранты «вступили в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны.

По данным ТАСС, один из эпизодов касается хищений на 2 млрд рублей при строительстве кадетских корпусов в России.

Москва, Светлана Антонова

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