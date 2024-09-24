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Махинации с кадетскими корпусами: ущерб по делу экс-замминистра обороны Иванова превысил 2 млрд рублей

Ущерб государству при строительстве кадетских корпусов в России, которые связаны с деятельностью бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, превышает 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тимур Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, два из которых Омский и Кемеровский. Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, обвиняемого в даче взятки Иванову», – сообщил собеседник агентства.

По его данным, на этих трех объектах общая сметная стоимость стройки составляла 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей.

По версии следствия, Тимур Иванов получил взятку за то, что обеспечил заключение контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой» при строительстве этих трех корпусов, а затем содействовал индексации каждого из объектов на 10% от верхней стоимости, пояснили в правоохранительных органах.

Как отмечает агентство, сам Иванов утверждает, что эта индексация происходила из-за увеличения фактических объемов строительства.

Напомним, Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере – более 1 млрд рублей. Также были арестованы бизнесмен Сергей Бородин как соучастник преступления, и совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин за дачу взятки. По версии следствия, фигуранты «вступили в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны.

Москва, Анастасия Смирнова

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