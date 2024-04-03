Острый дефицит врачей и медсестер: спикер Госдумы заявил о необходимости усиления контроля ситуации в здравоохранении

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости усиления контроля в системе здравоохранения, которая испытывает острый кадровый дефицит. Об этом глава нижней палаты парламента сказал, подводя итоги обсуждению отчета правительства РФ.

«Сейчас дефицит врачей в нашей стране достиг порядка 30 тысяч, а медицинского персонала – 63,5 тысяч. В районных больницах ситуация хуже: нехватка кадров составляет до 50%. Тема требует контроля. Для решения проблемы будет создана рабочая группа с участием депутатов и представителей правительства», – отметил Володин в своём телеграм-канале.

Спикер Госдумы также обратил внимание на проблему качества медицинского образования. «Сейчас решение об открытии медицинских факультетов в непрофильных вузах принимает министерство науки и высшего образования, а за качество оказания медицинской помощи отвечает министерство здравоохранения. Это неправильно. Договорились, что вопрос подготовки врачей будет внимательно изучен правительством», – подчеркнул Володин.

Судя по данным, которые привел Володин, ситуация с дефицитом кадров в системе здравоохранения продолжает ухудшаться. Напомним, в конце 2022 года министр здравоохранения Михаил Мурашко в Госдуме заявлял, что дефицит врачей в России составляет около 25-26 тысяч человек, среднего медперсонала – около 50 тысяч. Как тогда сказал глава Минздрава, нехватка некритичная.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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