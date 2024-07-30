Оправдано ли закрытие YouTube в России? Опрос на сайте РИА «Новый День»

В российском обществе с новой силой разгорелась дискуссия о перспективах популярного видеохостинга YouTube в связи с уменьшением скорости загрузки этого сетевого сервиса на территории страны. Как полагают наблюдатели, фактически речь идет о его закрытии уже в обозримой перспективе, хотя представители власти пока это официально не признают.

О предстоящей «деградации» YouTube на территории России сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, к концу текущей недели скорость загрузки видеохостинга на стационарных компьютерах снизится до 70%, но пока не затронет мобильные версии. «Дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего – его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно», – заявил Хинштейн, отметив, что пользователи YouTube «также жалуются, что видеохостинг становится все менее комфортным». «И это только начало!» – анонсировал он.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал к ещё более жестким действиям, выступив за полную блокировку видеохостинга. «YouTube надо не замедлять, надо сегодня закрыть [его] к чертовой матери. <…> Потому что все наши каналы, которые защищают интересы России, интересы Чеченской республики, интересы человека, свободу слова, – они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение, хаос, – всегда поддерживают. <…> Свои должны быть каналы, сайты», – сказал Кадыров.

Тем не менее, во многих патриотических экспертных и политических телеграм-каналах высказывается точка зрения, что «замедление» и «деградация» видеохостинга как раз и означает фактическое постепенное закрытие YouTube, и это будет на руку врагам России. «Почему? Да потому что они давно мечтают о том, чтобы именно Украина вела международное русскоязычное пространство», – подчеркивается в публикации канала «Повёрнутые на Z войне».

Комментаторы обращают внимание, что российские видео YouTube используют в своих публикациях многие иностранные блогеры и СМИ. «Взять хотя бы огромное количество роликов, где показано как идёт восстановление городов в новых регионах – они набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров, разрушая апокалиптическую картину, рисуемую украинской пропагандой», – пояснили авторы канала, отметив, что с помощью российских платформ это осуществить невозможно, поскольку патриотические ресурсы попадают в «теневой бан».

Как считает депутат Мосгордумы Андрей Медведев, решение о блокировке YouTube негативно скажется на позициях России в информационной войне с Западом. «Есть ощущение, что авторы некоторых идей не очень знакомы с принципами таковой войны… Вот представьте, кто-то запрещает нашим бойцам ездить на трофейной технике и пользоваться трофейным Старлинком на том основании, что этим также пользуются враги по ту сторону фронта. YouTube – это информационное оружие. Да, больше все же не наше. Но обоюдоострое. И против врага оно тоже работает, и нашу повестку там продвигать по-прежнему получается. Другого оружия-то нет…» – отметил Медведев.

Как пояснила главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева, запрет YouTube в России – шаг, возможно, логичный, если рассматривать платформу только как источник дезинформации и западной пропаганды. «Да, были заблокированы десятки российских каналов, открыто говорящих о ситуации на весь мир. Но продолжают действовать еще тысячи, транслирующие позицию России, шаг за шагом меняющие мнения, в том числе, за рубежом, что в отсутствие других трибун крайне важно. Наша статистика показывает, что больше всего востребованы видео о работе российских силовиков, военных, об успехах продовольственной безопасности и так далее», – уточнила она.

«Кроме того, качественной и прозрачной альтернативы YouTube пока нет. И речь не о монетизации – тот же видеохостинг отключил нам монетизацию сразу после начала СВО, – а об алгоритмах продвижения. Как ни грустно констатировать, блогеры и СМИ в открытую говорят о пессимизации смыслового контента в российских же социальных сетях и платформах, где возможно размещение видео. Что это – диверсия или глупость? Сказать навскидку сложно, да и, наверно, это не совсем наше дело. А вот говорить о том, что российским медиа крайне важно, чтобы алгоритмы были честными, прозрачными и продвигали осмысленный контент, а не глупые видео для бездумного скроллинга, необходимо», – подчеркнула Румянцева.

Еще одним аргументом против закрытия YouTube часто высказывается позиция, что в видеохостинге есть множество полезных неполитических каналов, куда пользователи приходят узнать, как настроить технику, найти советы по строительству и рукоделию, то есть – используют сервис как справочник по домоводству в современном формате.

Как отметил член РАПК, руководитель агентства «Стратагема» Роман Черемухин, проблема заключается еще и в том, что раньше в разговорах о блокировке американского видеохостинга всегда обязательно звучало: это будет только тогда, когда у нас появится своя достойная площадка. «Тогда почему бы депутатам не приложить свои силы к решению этого вопроса, чтобы дорогие россияне с радостью, а не по нужде, побросали все аккаунты в запрещенных и пока еще не очень сетях ради отечественного продукта. Странно, что на Охотном ряду до сих пор не подняли эту тему и спросили с крупных площадок за то, что Они провалили одно из ключевых направлений импортозамещения», – констатировал эксперт.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: «Оправдано ли закрытие YouTube в России?»

Варианты ответов:

Да, это вражеский ресурс

Нет, «самозакрытие» на руку врагам России

Сомневаюсь, что общество в РФ позитивно оценит блокировку YouTube

Мне все равно, не пользуюсь видеохостингом

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Москва, редакция РИА «Новый День»

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