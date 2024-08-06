Принудительная блокировка YouTube не рассматривается – депутат Госдумы

Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие – ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам», – пояснил парламентарий в своем телеграм-канале.

«А по YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство», – подчеркнул Горелкин.

Москва, Елена Володина

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