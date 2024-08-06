российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 августа 2024, 17:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Принудительная блокировка YouTube не рассматривается – депутат Госдумы

Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие – ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам», – пояснил парламентарий в своем телеграм-канале.

«А по YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство», – подчеркнул Горелкин.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Оправдано ли закрытие YouTube в России? Опрос на сайте РИА «Новый День» / Россиян предупредили о сбоях в YouTube / В Госдуме анонсировали снижение скорости загрузки YouTube / В МИД России высказались о блокировке YouTube

Метки / Госдума

Вредительство: Центробанк с Набиуллиной «садит» Россию «на мель» / Госдума уточнила закон об использовании гаджетов в зоне СВО / «Это что такое?» Володин снова обрушился с критикой на правительство за отсутствие инициатив по решению миграционных проблем / Госдума утвердила прекращение гражданства РФ новых россиян за непостановку на воинский учет / «Им глубоко фиолетово – просто отсекают…» КПРФ и «эсеры» возмущены ходом региональных выборов / Историческая сессия Госдумы: сбылась «мечта» Силуанова / Госдума запретила продажу вредных энергетиков детям, но не прямо сейчас / Организаторов незаконной миграции предложили осуждать на пожизненный срок

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Технологии, Госдума,