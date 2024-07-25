В Госдуме анонсировали снижение скорости загрузки YouTube

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в четверг, 25 июля, сообщил о снижении скорости загрузки видеохостинга YouTube на стационарных компьютерах от 40% до 70%, а также заявил, что – «это только начало».

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%. Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет».

«Деградация» YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство. … Ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам. …Пользователи также жалуются, что видеохостинг становится все менее комфортным. И это только начало!», – заявил депутат Госдумы и добавил: «Вновь подчеркну: все происходящее – является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения. Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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