МИД России назвал основную претензию к YouTube

Американский видеохостинг YouTube отрабатывает политические установки Вашингтона. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин сегодня на брифинге. По его словам, основная претензия РФ к западным онлайн-платформам вроде YouTube «заключается в практикуемой ими произвольной цензуре».

«На примере YouTube важно помнить, что мы имеем дело не с нейтральными транснациональными компаниями, ориентированными на интересы аудитории, а с американским эконом-оператором, отрабатывающим политические установки Вашингтона», – подчеркнул Настасьин (цитата по ТАСС).

Настасьин отметил, что большинство IT-компаний Кремниевой долины, в том числе Microsoft, Apple и другие, действуют таким же образом – «по указке американских спецслужб и продвигают идеологическую повестку нынешней администрации Белого дома».

Представитель МИД также констатировал, что YouTube игнорирует требования Роскомнадзора об удалении свыше 60 тысяч экстремистских материалов, направленных против граждан РФ, в том числе с призывами к противоправным действиям в отношении граждан России.

При этом ведется блокировка аккаунтов, «риторика которых неудобна по каким-то причинам властям США, поскольку идет вразрез с их пропагандой». По его словам, «начиная с 2020 года администрация этого видеохостинга заблокировала свыше 200 каналов российских СМИ, органов государственной власти, общественных деятелей, блогеров и иных авторов, удалив тысячи материалов».

«Это является очевидным фактом грубой, неприкрытой политической цензуры. Платформа, которая самостоятельно на основании никому неведомых правил, решает, какое мнение правильное, а какое нет, не может считаться нейтральной и непредсказуемой», – заключил Настасьин.

Москва, Елена Володина

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