В МИД России высказались о блокировке YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Фестивале новых медиа, который проходит в подмосковном «Сенеже», во вторник, 23 июля, говоря об ограничении видеохостинга YouTube в России заявила о необходимости «защищать свое информационное пространство».

В ходе своего выступления Захарова сказала: «Свое информационное пространство надо защищать. Мы ни на кого не нападали, мы никого изначально не блокировали, мы не высылали журналистов, мы не маркировали материалы, мы это делали только в качестве ответа. Но, простите, отвечать надо. Точечно ли блокировать, кластерово или сегментами, это вопрос, который нужно решать в каждом конкретном случае. Но то, что это надо делать, это – сто процентов».

«Еще раз говорю – это не компетенция МИДа. Мы свою позицию высказали, она сочетала несколько положений: это и необходимость ответа, необходимость технологических возможностей для блокировки этого чудовищного контента, но при этом и развитие собственных национальных, видеохостинговых возможностей, что сейчас и сделано», – добавила представитель МИДа России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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