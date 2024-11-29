В правительстве РФ определились, что делать с ростом цен на продукты

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил о мерах по стабилизации цен на продовольствие. По итогам совещания в правительстве региональным властям рекомендовано заключать соглашения производителями и торговыми сетями о стоимости продукции, в том числе сливочного масла, сахара, хлеба и овощей «борщевого набора».

Патрушев уточнил, что 36 регионов уже заключили соглашения с производителями и торговыми сетями о стабилизации цен на продукты питания. По его словам, Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим субъектам использовать этот инструмент, поскольку есть положительный эффект.

Вице-премьер заверил, что российский рынок полностью обеспечен продуктами. Проблема заключается в повышенном спросе, который провоцирует рост цен.

По его словам, также приняты меры, стимулирующие торговые сети заключать долгосрочные контракты с производителями овощей и картофеля. Это даст возможность и производителям, и сетям понимать, по какой цене будет закупаться продукция, а также исключит из цепочки посредников. Для полноценного насыщения рынка продолжается импорт отдельных видов продукции из дружественных стран.

В то же время растет господдержка агропрома. На следующий год предусмотрено более 500 млрд рублей. При этом прорабатывается вопрос о дополнительном выделении Минсельхозу в 2025 году средств в размере 40 млрд рублей на финансирование инвестпроектов в молочном и мясном животноводстве, овощеводстве, производстве плодов и ягод.

«Таким образом продолжим планомерно наращивать производство, чтобы, как я сказал, обеспечить растущий спрос именно российскими продуктами. Одновременно усиливаем контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка. Данные меры должны стабилизировать ценовую ситуацию», – пояснил Патрушев.

Как сообщал «Новый День», с начала текущего года в России больше всего подорожала плодоовощная и молочная продукция. Как следует из обновленных данных Росстата, безоговорочным лидером роста стоимости стал картофель, цены на который поднялись на 73,82%. Далее в рейтинге самых подорожавших продуктов расположились репчатый лук (+33,09%), сливочное масло (+30,20%), свежая белокочанная капуста (+26,04%), столовая свекла (+24,62%) и баранина, кроме бескостного мяса (+21,37%). Молоко, сметана и творог прибавили в стоимости почти по 15%.

Москва, Светлана Антонова

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