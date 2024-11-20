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Среда, 20 ноября 2024, 21:18 мск

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Цены растут: рейтинг самых подорожавших продуктов

С начала текущего года в России больше всего подорожала плодоовощная и молочная продукция. Как следует из обновленных данных Росстата, безоговорочным лидером роста стоимости стал картофель, цены на который поднялись на 73,82%.

Далее в рейтинге самых подорожавших продуктов расположились репчатый лук (+33,09%), сливочное масло (+30,20%), свежая белокочанная капуста (+26,04%), столовая свекла (+24,62%) и баранина, кроме бескостного мяса (+21,37%)

Молоко, сметана и творог прибавили в стоимости почти по 15%.

Как следует из расчетов министерства экономического развития РФ, которому подотчетен Росстат, в годовом выражении общая инфляция в России составила 8,68%. С начала года, по данным статистического ведомства, индекс потребительских цен вырос 7,41%.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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