Двойные стандарты: глава МИД России выразил недоумение по поводу военного сотрудничества Турции и киевского режима

Россия ценит усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса, но при этом вызывает недоумение сотрудничество Анкары и Киева в военной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете «Хюрриет».

Глава МИД России обратил внимание, что именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению «зерновой сделки».

«Стамбульские переговоры «похоронили» англосаксы, запретив В.Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия и обеспечить баланс интересов вовлеченных сторон», – напомнил Лавров, подчеркнув, что Россия открыта к политическому урегулированию. «Но речь должна идти не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта путем устранения его первопричин. К ним относится расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины», – пояснил он и при этом констатировал, что «на данный момент мир в планы наших противников не входит».

В то же время Лавров выразил недоумение по поводу военного сотрудничества Анкары и Киева. «К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги», – сказал шеф российской дипломатии.

Москва, Анастасия Смирнова

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