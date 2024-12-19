Генпрокурор Краснов заявил о выявлении «больших нарушений» в Минпросвещения

Генпрокуратура России обнаружила масштабные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора по итогам очередной крупной проверки ведомств. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время выступления на заседании комитетов Совета Федерации, где рассматривалась его кандидатура перед назначением на новый срок.

«Выяснились большие нарушения в деятельности министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют», – приводит слова Краснова РИА «Новости».

По словам генпрокурора, большой проблемой являются учебники, которые из-за многочисленных изменений образовательных процессов быстро устаревают.

«Книжек выпустили много, а они уже не актуальны. Что делают люди? Родители идут и за свой счет покупают новые книги, новые учебные пособия. Кто от этого выигрывает? Те, кто эти книжки печатает, кто их пишет», – пояснил Краснов.

Генпрокурор отметил, что уже внес акты реагирования, и потребовал от министров «навести порядок, чтобы наши люди, дети учились по тем пособиям, которые актуальны».

«Нельзя менять раз в полгода или ежегодно какие-то требования. Здесь нужен порядок», – заключил генпрокурор. Он пообещал, что не даст детей в обиду «всяким методистам», которые «это все придумывают».

По словам Краснова, в 2024 году прокуроры пресекли более 12 тысяч нарушений в сфере образования. Около 2 тыс. должностных лиц были привлечены к ответственности за то, что они «не могут систематизировать учебный процесс», уточнил он.

Об итогах проверок доложено президенту Владимиру Путину, добавил генпрокурор.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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