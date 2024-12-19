Путин предложил переназначить на новый срок генпрокурора РФ Краснова

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимир Путина о переназначении Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ на новый пятилетний срок. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление Президента Российской Федерации для назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича», – написал сенатор в своем тг-канале.

Комитеты Совета Федерации на сегодняшнем совместном заседании проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры, уточнил Клишас. Также будут подготовлены необходимые заключения для консультаций на заседании верхней палаты российского парламента, добавил он.

Срок полномочий генпрокурора России составляет пять лет. Краснов возглавляет Генпрокуратуру с 22 января 2020 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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