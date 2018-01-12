Главные «герои» России 2017 года (СПИСОК)

Редакция РИА «Новый День» представляет ежегодный список номинантов на звание главного «героя» России-2017, имя которого должно определить читательское голосование. По итогам прошлого года возглавить рейтинг персон, которые ярко негативно отличились в течение 12 месяцев, рискуют как высокие правительственно-губернаторские чины, так и бизнес-борцы за свое благосостояние.

Роботопремьер всем «пример»

Дмитрий Медведев. Глава российского правительства РФ и одновременно лидер правящей «Единой России» в очередной раз продемонстрировал то, как не должен поступать руководитель кабинета министров. В прошлом году он, правда, не говорил, что #денегнет, однако все равно не заставил своих подчиненных найти эти самые деньги, чтобы вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Премьер объяснил непопулярные решения тем, что нельзя расслабляться, и признал все-таки однажды, что «стабильности нет».

В то же время Медведев активно встал на защиту инновационной экономики, где главную роль должны сыграть роботы, которые, по мнению премьера, могут заменить, в том числе, российских футболистов на предстоящем чемпионате мира… И, продолжая от себя мысль главы кабмина – чиновников правительства, которые, впрочем, и без того сейчас похожи на оптимистичных, но безответственных и жадных роботов. Похоже, пора правительству новое программное обеспечение загрузить…

Министр социального «обрезания»

Антон Силуанов. Локомотивом курса на уничтожение социального государства по-прежнему выступает министерство финансов РФ, которое давно нужно переименовать в министерство «отсутствия финансов», а теперь и «обрезания» социальных расходов. Глава ведомства Антон Силуанов прагматично и последовательно настаивает на сокращении числа получателей соцподдержки из бюджета.

«У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», – говорил Силуанов в ходе форума Финансового университета и отмечал, что простое увеличение социальной поддержки без реформ в этой отрасли приведет российскую экономику к кризису. «А будем увеличивать траты, особенно нефтегазовых доходов, будем иметь риски, будем иметь следующий кризис»,– пригрозил министр.

В Счетной палате, оценивая макропрогноз Минфина, прогнозировали, что реальный размер пенсий российских граждан в ближайшие три года в реальном выражении уменьшатся на 2,7%, несмотря на индексацию пособий. Не случайно, что из опросов общественного мнения следует, практически половина граждан РФ не понимают экономическую политику, которую в настоящий момент реализуют власть. На словах вроде бы красиво, а на деле – полный мрак…

Главный банкир из параллельной реальности

Эльвира Набиуллина. В ноябре глава Центробанка России, успешно добивавшаяся в течении года рекордного снижения инфляции, объявила о завершении восстановительного роста отечественной экономики. По иронии судьбы в этот же день Росстат опубликовал данные, согласно которым в октябре в России рост экономики упал до нулевой отметки, а позже, в ноябре, и вовсе возобновилось падение. Причем обвал был зафиксирован на уровне 3,6%, что стало самым значительным снижением за 8 лет.

Главным достижением ЦБ, которое постоянно упоминают чиновники, стала рекордно низкая инфляция, которая, по последним официальным данным, составила всего лишь 2,5%. Правда, опять же, но уже не по иронии судьбы, такой мизерный рост цен неофициальным лицам в России совсем не заметен. Хорошо бы банкирам и чиновникам, от решений которых зависит уровень жизни населения, регулярно ходить в магазин, чтобы убедиться, что их расчеты инфляции не соответствуют реальному положению дел. Зато, благодаря ЦБ, который, похоже, не может выйти из параллельной реальности, банкиры вновь получат рекордную прибыль.

Самый «ученый» министр

Владимир Мединский. Минувший год запомнится громким скандалом вокруг докторской диссертации министра культуры РФ. Его научную работу забраковали даже члены экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), указав, что диссертация пестрит грубыми ошибками, а автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету».

Чуть позже выяснилось, что сам факт защиты научной работы является сомнительным. Двое официальных оппонентов, имена которых указаны в автореферате, – профессоры Александр Борисов и Владимир Лавров опровергли свою причастность к диссертации министра. Третий оппонент Басир Гасанов – умер. Более того, два члена предыдущего Экспертного совета (2007-2013 гг), через который должна была пройти научная работа Мединского (защищена якобы в 2011 г), заявили, что совет не готовил по ней положительного отзыва.

Но позже нашелся еще один – «правильный автореферат», а состав ВАК перед решающим заседанием подкорректировал сам Медведев, чтобы спасти Мединского от громкого позора. В итоге министр остался с ученой степенью, но осадочек, как говорится, тоже остался...

Главный борец с ветряными мельницами

Наталья Поклонская. Одним из самых ярких событий 2017 года стала умопомрачительная истерия вокруг фигуры последнего российского императора Николая II и его возлюбленной – прима-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, оказавшейся вписанной в масштабную коррупционную схему, позволившую обезоружить Россию накануне Первой мировой войны.

Поводом для стенаний в защиту «царя и Отечества», как известно, стал фильм Алексея Учителя под названием «Матильда», а автором скандала – депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма и ярая поклонница Николая II Наталья Поклонская, которая почти полгода мучила общественность своими попытками обелить императора и запретить киноленту. Но фильм вышел в прокат, а «царь-батюшка» как был предателем страны, трусливо отказавшимся от престола в сложный для России период, так и остался.

Наблюдая за этими бурными дискуссиями, невольно напрашивался вопрос: почему наши народные избранники, например, та же госпожа Поклонская, так рьяно борются с «ветряными мельницами» в лице той же «Матильды», от которой по большому свету никому ни жарко – ни холодно, но очень слабо пытаются, если вообще пытаются, сохранить социальное государство, принимая в Госдуме такие законы, которые лучше бы не принимать? «Есть припудренный мозг» – оно конечно проще…

«Пожизненный» губернатор

Аман Тулеев. Нынешний глава Кемеровской области, который руководит регионом аж с 1997 года, явно может претендовать на титул «пожизненного губернатора». Даже тяжелая болезнь – сообщалось о больших проблемах с позвоночником – не может сдвинуть его с властного поста.

Об операции, проведенной главе Кузбасса в мае в Германии, стало известно в июне. 22 мая Тулеев ушел в десятидневный отпуск. Однако по истечении оговоренного срока губернатор на публике не появлялся, в администрации области сообщили, что отпуск был продлен до 16 июня. 19 июня стало известно, что Тулеев вновь продлил время отдыха на неопределенный срок.

В конце августа первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что смена 73-летнего Тулеева на посту губернатора не предполагается, а комментируя его состояние здоровья, он отметил, что «всё нормально». «Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это – один из авторитетных российских губернаторов», – говорил тогда Кириенко. Как говорится, ни отнять, ни прибавить…

Главный «реноватор»

Сергей Собянин. Нынешний мэр Москвы, зарекомендовавший себя в последние годы как «великий реконструктор», перекопавший почти всю столицу, в 2017 году придумал новый грандиозно дорогущий проект так называемой реновации, изначально предполагавший снос пригодных для жилья домов, чтобы на их месте возвести «новый мир» из современных «собянинок».

Такой «подарок судьбы» москвичи не оценили и вышли на массовый протест. В итоге удалось поумерить реновационный пыл градоначальника. Власти вписали проект в более-менее разумные рамки, но вопросы остались. Один из главных – отчего даже в 5-км за МКАДом, не говоря уже о более отдаленной провинции, люди вынуждены десятилетиями жить в разваливающихся домах, которые власти никак не хотят признавать непригодным для проживания, а москвичам достаются дармовые новостройки? Но это ж Москва, детка, это Собянин…

Ретрофобия и страсть к реконструкции с освоением миллиардов столичного градоначальника изрядно поднадоела и москвичам. Благо, в этом году Москва принимает матчи чемпионата мира по футболу, так что есть надежда, что летом в Москве будет где пройти без опасений переломать ноги.

«Мусорный» губернатор

Андрей Воробьев. Губернатору Московской области Андрею Воробьеву явно не повезло с регионом, который утопает в океане мусора, а соседство с Москвой и ее планами реновации только добавляет ему головных проблем с отходами жизнедеятельности. Возмущение местных жителей нарастает, как снежный ком, а один из мусорных полигонов – тот что в Балашихе – вообще стал известен на всю страну после прямой линии с президентом РФ.

И эти проблемы не заканчиваются, а только обостряются. После закрытия балашихинской свалки и ряда других – мусорные кучи растут теперь не там, где им положено. И сам балашихинский полигон продолжает нести серьезную угрозу после начала экстренной дегазации. Оказалось, что в спешке там не установили фильтры для предварительной очистки свалочного газа до его сжигания. Теперь мусорные факелы травят народ высокотоксичными веществами, без запаха, в результате чего, как опасаются врачи, это может повлиять на увеличение числа онкозаболеваний, привести к иммунодепрессивным расстройствам, а также воздействовать на генетический аппарат людей и животных, проживающих в районе полигона.

Но губернатор Воробьев пообещал же президенту РФ, что через год свалка будет рекультивирована и перестанет вонять… И главу государства нельзя «подвести»…

«Воздушный» король медного бизнеса

Видео РМК

Игорь Алтушкин. Председатель Совета директоров, основатель и основной владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин в 2017 году стал настоящим «героем» для задыхающихся от выбросов жителей Челябинской области, где в считанных километрах от региональной столицы он намерен открыть еще и Томинский горно-обогатительный комбинат.

Этот проект, если все-таки будет реализован, подкинет еще больше грязи в челябинский воздух, который и без того пугает постоянными смогами. По заключению экспертов, экологическая емкость Челябинска уже исчерпана, и появление нового промышленного предприятия лишь ухудшит ситуацию, как в случае Варненским районом, где РМК эксплуатирует Михеевский ГОК. Там, даже по официальным данным Росстата, количество выбросов в 2016 году по сравнению с 2011 годом выросло в 8 раз, а с 2010 года – в 19 раз.

Массовый протест против ГОКа не останавливает бизнесменов РМК, которые действуют по проверенному временем принципу: «деньги – все, люди – ничто». И президент РФ, который заверял, что в курсе проблемы, и заявлял, что строить комбинат без глубокого изучения его воздействия на экологию региона и широкого публичного обсуждения нельзя, Алтушкину, получается, не указ…

«Силовой бизнесмен» года

Игорь Сечин. Влиятельный глава «Роснефти» в 2017 году вновь проявил свой авторитет и продемонстрировал, что ему в России можно все или почти всё. Будучи главным свидетелем по громкому уголовному делу против бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, который получил от него взятку в $2 млн, позволил себе не являться на заседания суда. И Улюкаев все равно был осужден за содействие той же «Роснефти» в покупке «Башнефти», которая, впрочем, так и осталась за «Роснефтью».

Еще одним ярким проявлением авторитета стало беспрецедентное давление Сечина на АКФ «Система» с очевидной целью разорить компанию беднеющего олигарха Владимира Евтушенкова под благовидным поводом в виде той же «Башнефти». Выигрыш дела по иску на 136 млрд рублей Сечину, похоже, показался недостаточным успехом, поскольку далее последовал еще один иск – на 131 млрд рублей, чтобы вернуть выведенные, по версии «Роснефти», из «Башнефти» дивиденды.

Лишь президенту РФ Владимиру Путину удалось умерить запросы главы «Роснефти», но «силовой бизнес» явно на этом не остановится. Кто следующий?..

Выбрать главного «героя» России 2017 года можно здесь >>>

Формат голосования предполагает возможность выбора нескольких кандидатур

Москва, редакция РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.18

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