Как балерина Матильда Ксешинская разоружила Россию накануне Первой мировой войны

В год 100-летия русской революции скандальный кинофильм Алексея Учителя, вокруг которого развернулась бурная дискуссия с громким протестом депутата Госдумы Натальи Поклонской, привлек огромное внимание общественности к фигуре прима-балерины Мариинского театра Матильде Ксешинской. Однако ее фатальная роль в истории России заключается отнюдь не в ее связи с последним императором Николаем II, а в ее романе с Великим князем Сергеем Михайловичем, который ради нее обезоружил страну накануне Первой мировой войны.

Такую версию событий приводят авторы дополненного издания книги «Идеальный Шторм. Технология разрушения государства» – известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и кинодокументалист Роман Газенко. По их оценке, основанной на документальных свидетельствах, Ксешинская была участницей беспрецедентной в то время коррупционной схемы, повлиявшей самым негативным образом на обороноспособность Российской империи.

РИА «Новый День» публикует выдержку из этой работы, которая в ближайшие дни должна появиться на прилавках магазинов.

Как отмечают авторы книги, балерине удалось получить огромное состояние не столько из-за благосклонности последнего российского императора Николая II, сколько благодаря должности ее «гражданского мужа» – Великого князя Сергея Михайловича, которого в 1905 году император назначил начальником Главного артиллерийского управления.

«Кураторство артиллерийского ведомства этим отпрыском царской фамилии было бездарным. Достаточно привести интересные цифры – количество артиллерийских орудий, с которым Россия вступила в Первую мировую войну – 11.700 стволов разных калибров против суммарно 104.500 у Германии и Австро-Венгрии. То есть, более чем в десять раз меньше, чем у смертельных врагов по мировой бойне», – отмечается в книге.

Как считают Мартынов и Газенко, Великий князь и Кшесинская практически погубили эту отрасль своей непомерной жадностью.

В главе, посвященной балерине, говорится, что по протекции Сергея Романова она вместе промышленником Путиловым и банкиром Вышнеградским стала совладельцем Путиловского завода – «индустриального гиганта стратегического значения».

Коррупционная схема была достаточно банальной, но от этого не менее эффективной – все государственные заказы просто «уплывали в руки всемогущих лихоимцев», которые контролировали Путиловский завод.

В частности, одно из крупнейших артиллерийских предприятий – Мотовилихинский завод в Перми с 1905-го по 1914 год этот не получил заказы ни на одно орудие. Обуховский артиллерийский завод также было доведен до состояния краха, поэтому в 1910-1911 годах «казне пришлось выделить ему четыре с половиной миллиона рублей ассигнований».

«Действуя в обход государственных заводов, «главный артиллерист» страны отдавал монопольный приоритет своему французскому партнёру (фирме Шнейдера, основанной в 1838 году), а фирма Шнейдера, по «странному» капризу, оговаривала в контрактах право производить свою продукцию исключительно на Путиловском заводе. Понятно, что у этой странности была своя цена, которая и оседала в карманах Великого князя и предприимчивой балерины», – подчёркивают исследователи.

При этом, как отмечается в книге, в 1907 году произошел вопиющий случай – фирма Шнейдера опоздала предоставить на конкурс 122-мм гаубиц своё изделие, поэтому на вооружение было принято орудие немецкой оружейной фирмы «Крупп», которая «проявила непростительную наивность» и не настояла «на монопольном праве подконтрольного этой преступной парочке Путиловского гиганта».

От этой немецкой фирмы получить откат было невозможно. «И главный артиллерист, пользуясь покровительством своего венценосного родственника, совершает беспрецедентный по своему цинизму шаг – лоббирует изделие своих французских подельников – гаубицу Шнайдера. Для этого были проведены испытания «опоздавшего» к официальному конкурсу орудия, и оно, уступая по всем ключевым параметрам крупповской чудо-гаубице, тоже было принято на вооружение», – констатируют авторы книги.

В результате таких махинаций Кшесинская действительно стала самой богатой женщиной в Российской империи. Балерина владела четырьмя дворцами, особняком на Кронвельской набережной и двумя виллами во Франции. Жемчужиной её «недвижимой коллекции» был дворцовый комплекс в Стрельне, в котором была собственная электростанция. При чем электричество в этот комплекс было проведено раньше, чем в Зимний дворец.

«Есть горькая ирония в том, что накануне Октябрьской революции именно во дворце Кшесинской в Петербурге располагался штаб большевиков, а впоследствии в нём обустроился Музей Революции. Ведь именно непомерная алчность столичной профурсетки стала одной из непосредственных причин национальной революционной катастрофы», – говорится в книге «Идеальный Шторм. Технология разрушения государства».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.12.17

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