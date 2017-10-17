В диссертации главы Минкульта РФ появился повод для уголовного дела

Вокруг докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского разгорается новый скандал, который ставит под сомнение сам факт защиты научной работы. Не исключено, что это может стать поводом не только для лишения министра ученой степени, но и для возбуждения уголовного дела, пишет «Новая газета».

Издание отмечает, что двое официальных оппонентов, имена которых указаны в автореферате, – профессоры Александр Борисов и Владимир Лавров опровергли свою причастность к диссертации министра. Третий оппонент Басир Гасанов – умер. Более того, два члена предыдущего Экспертного совета (2007-2013 гг), через который должна была пройти научная работа Мединского (защищена якобы в 2011 г), заявили, что совет не готовил по ней положительного отзыва.

«Я не был у него оппонентом», – заявил газете Александр Борисов и подчеркнул, что тема, по его мнению, «совершенно искусственная» и ее «не надо раскручивать». Борисов затруднился ответить на вопрос, почему его фамилия указана в автореферате министра.

Борисов признался, что автореферата диссертации он не видел, а подпись под ней, предположил он, могла принадлежать и другому «Борисову», поскольку эта фамилия достаточно распространенная. Между тем, по данным РГБ, на которые ссылается газета, доктор исторических наук Александр Юрьевич Борисов в РФ один-единственный.

Другой официальный оппонент Владимир Лавров также заявил, что «не был оппонентом у Мединского и диссертацию не читал». Он лишь отметил, что Мединский действительно советовался с ним по поводу своей диссертации. «Да, он спросил, могу ли я быть у него оппонентом. Я ответил, что могу, поскольку преподаю весь курс русской истории, но я не специалист непосредственно по этому периоду, которому посвящена диссертация, и [будет] намного лучше, если он пригласит кого-то, кто является специалистом. Да, я знаю, что моя фамилия указана в автореферате Мединского. Я думаю, что в связи с тем, что я вам сейчас сказал, иначе я не могу этого объяснить», – прокомментировал ситуацию профессор Лавров.

Согласно утвержденной процедуре, после представления отзывов оппонентов и защиты в диссертационном совете диссертацию должен утверждать Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК), который дает на нее свое заключение. Член совета в 2007-2013 годах Вадим Рогинский не знает, как появился положительный отзыв на диссертацию министра, защита которой якобы была в июне 2011 года, а ученая степень была присуждена 30 декабря 2011 года, выяснила «Новая газета».

«Я не знаю. Я знаю, что его не было, а он откуда-то появился», – заявил он изданию.

Рогинский также добавил, что указанные в автореферате оппоненты «вообще не связаны» с темой диссертации, а сама она «не соответствует названию». «Я посмотрел, что у него в диссертации – там памфлет. Он пишет диссертацию в легком жанре памфлета», – констатировал Рогинский.

Еще один член предыдущего Экспертного совета Виктория Уколова, сообщила, что совет не утверждал диссертацию Мединского. «Мне помнится, что это было незадолго до Нового года. Эту диссертацию просто не обсуждали, решили отложить почему-то. Почему – не помню. Отзыва никакого не было – это точно. А потом мы узнали, что она утверждена», – сказала она.

«Диссертация должна была прийти к нам в совет. Но этого не было. Точно. Я бы запомнил», – подтвердил председатель Экспертного совета 2007-2013 годов Юрий Пивоваров.

Комментируя эту ситуацию, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин констатировал, что «фактически ученая степень Мединскому не присуждалась».

«В свете этих обстоятельств Мединского надо лишать ученой степени уже просто по формальным причинам: в связи с тем, что защиты как таковой – с оппонентами и их отзывами – не было, рассмотрения в ЭС не было. А в отношении лиц, которые обманули ЭС и президиум ВАК, протащив через него дело с отсутствующими или подложными документами, – возбуждать уголовное дело в связи со служебным подлогом», – считает он.

Как сообщал «Новый День», в начале октября Экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить министра ученой степени доктора наук. Эксперты пришли к выводу, что его диссертация ненаучна: она написана на основе сочинений иностранцев – но при этом автор анализирует их переводы на русский язык. При этом в научных работах уровня докторской диссертации ожидается использование «наиболее аутентичных изданий» на языке оригинала. В конце концов, как указали ученые, Мединский «не открыл ничего нового» – выводы о тенденциозности иностранных авторов по отношению к России были впервые сформулированы еще в XIX веке.

По данным источников «Интерфакса», вопрос о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук будет рассмотрен президиумом ВАК 20 октября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.10.17

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