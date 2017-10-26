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NewDayNews.ru

Четверг, 26 октября 2017, 14:54 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Мединский: «Наверное, ошибки в научной работе есть...»

Мединский: «Наверное, ошибки в научной работе есть...»
Фото: Kremlin.ru

Министр культуры РФ Владимир Мединский признался, что испытывал «большой соблазн публично отказаться от ученой степени» в самом начале дискуссии по диссертации, однако не поддался эмоциональному порыву. Об этом свидетельствуют аудиозапись с заседания президиуме Высшей аттестационной комиссии (ВАК), где обсуждалась его диссертация.

«Я не частное лицо, каков бы ни был мой эмоциональный порыв, я осознаю общие, не касающиеся меня последствия. И подобные демарши служат не созиданию, а разрушению», – заявил министр, слова которого РБК со ссылкой на аудиозапись.

Как обращает внимание издание, Мединский признал, что наверняка в его научной работе есть ошибки. «Если бы я сейчас внимательно занимался новой защитой, я бы сам эти ошибки нашел. Вообще, не ошибается тот, кто ничего не делает», – сказал глава Минкульта.

В то же время министр отметил, что после решения МГУ в истории с диссертацией надо было ставить точку. По его словам, активисты «Диссернета» сначала с восторгом отзывались об экспертах диссертационного совета Белгородского государственного университета, а после решения БелГУ в пользу министра резко изменили свое мнение.

Мединский также обвинил экспертный совет по науке в нарушении порядка рассмотрения заявления о лишении степени, согласно которому следовало рассматривать именно заявление, а не диссертацию.

Он согласился с «необходимостью плюрализма в науке», поскольку «единая точка зрения, может быть, только на кладбище». Но при этом Мединский отметил, что ему непонятны некоторые моменты: позиция экспертного совета, который не предоставил ему права высказаться, выдвинув новые замечания, и желание научного сообщества лишать ученых степеней на основании замечаний одних ученых к другим.

«Уважаемые коллеги, во что тогда мы превращаем научное сообщество? – возмутился министр. – Мы поощряем доносительство».

Как сообщал «Новый День», президиум ВАК рекомендовал Минобрнауки не лишать ученой степени министра культуры РФ. За это решение проголосовали 70%, против – 30%, несмотря на рекомендацию экспертного совета по истории, которая забраковала диссертацию министра.

Накануне научное сообщество обратилось к главе Минобрнауки пересмотреть решение президиума ВАК.

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