Кинотеатры обвинили Мединского во вредительстве и пожаловались Медведеву и в ФАС

Владельцев кинотеатров возмутило решение Министерства культуры России сдвинуть дату премьеры двух зарубежных картин, так как они совпадают с первым показом двух отечественных кинолент. В результате кинотеатрам пришлось возвращать деньги за уже купленные билеты.

Уведомление о переносе выхода в прокат фильмов «Приключения Паддингтона – 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» с 18 января на 1 февраля кинотеатры получили за сутки до премьеры, передает RNS. Свое решение Минкульт мотивировал тем, что даты показа совпадают с «датой, зафиксированной в раннее выданном прокатном удостоверении на иной фильм». Речь идет о российских картинах «Скиф» и «Движение вверх».

В Ассоциации владельцев кинотеатров назвали подобную практику грубым вмешательством в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий. «Мы уверены, что российская киноиндустрия достигла того уровня своего развития, когда подобные вопросы могут решаться участниками индустрии самостоятельно, путем переговоров на принципах взаимного уважения, а не путем директивных решений профильного министерства», – заявили в ассоциации.

Владельцы кинотеатров раскритиковали деятельность главы Минкульта Владимира Мединского. «Мы считаем, что Ваша деятельность на посту министра культуры, к сожалению, наносит вред развитию российской киноиндустрии. Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры!», – говорится в заявлении.

Члены ассоциации призвали премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание не сложившуюся ситуацию в киноиндустрии страны. Кроме того, они готовят обращение в Федеральную антимонопольную службу.

Стоит отметить, что в Ассоциацию владельцев кинотеатров входят представители 176 компаний, владеющих более чем 1000 кинозалов по всей России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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