Мединский пожаловался Голодец: «50 оттенков» обрушили российский кинопрокат

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что мелодрама «Пятьдесят оттенков свободы» обрушила российский кинопрокат. По мнению главы Минкультуры, необходимо законодательно ограничить число киносеансов одной картины. Мединский попросил поддержки в этом вопросе у вице-премьера Ольги Голодец.

Министр сообщил, что неделю назад в кинотеатрах России голливудская лента «Пятьдесят оттенков свободы» занимала 70% сеансов, пишет RNS. «Я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов наши киносети, естественно, это невидимая рука рынка, они ему отдавали, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате», – заявил Мединский.

Глава Минкультуры на совещании по развитию отечественной анимации попросил Голодец поддержать законопроект об ограничениях сеансов одного фильма в кинотеатрах. Если такая норма не будет принята, то «места для наших релизов не будет», отметил Мединский. «Подобные антимонопольные меры приняты во многих странах мира и поддерживаются законодательством», – добавил министр культуры. По его словам, один фильм не должен занимать более 35% сеансов в каждом кинотеатре.

В то же время данные электронной системы ЕАИС, которой управляет государственный Фонд кино, не сходятся с цифрами, озвученными Мединским, пишет «Коммерсант». Доля ленты «Пятьдесят оттенков свободы» за уикенд не превышала 38%. При этом рейтинг фильма на Kinopoisk.ru составил 5,68, что является весьма средним показателем.

Конкуренцию голливудской мелодраме составили картины отечественного производства «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (15,9% сеансов за уикенд), триллер «Селфи» (11,4% сеансов) и «Движение вверх», собравшее в кинотеатрах больше 2,8 млрд рублей с конца декабря (6,8% сеансов).

Стоит отметить, что Минкультуры давно настаивает на ограничении зарубежных фильмов в российском прокате в качестве поддерживающей меры для отечественной киноиндустрии. Один из последних эпизодов противостояния – перенос ленты о медвежонке Паддингтоне из-за премьеры российского фильма «Скифы». В Ассоциации владельцев кинотеатров назвали подобную практику грубым вмешательством в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий.

Сегодня стало известно о переносе выхода в прокат блокбастера студии Marvel «Мстители: Война бесконечности» – с 3 мая на 11 мая, передает «Интерфакс». Причины, по которым фильм выйдет в России на неделю позже, чем в США, не уточняются.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.18

В Екатеринбурге устроят фестиваль «Золотой маски», ждут «Цирк» Театра наций и «Пьяных» БДТ. / СКР возбудил уголовное дело против директора центра, где лечился Дмитрий Марьянов. / В тагильском музее ИЗО рассказали об исследовании портрета Александра I (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»