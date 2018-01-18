«Вернем деньги за билеты»: кинотеатры Екатеринбурга убрали «Паддингтона 2» из расписания только после обеда (СКРИНЫ)

Еще сегодня утром в расписании и системах бронирований многих кинотеатров Екатеринбурга значился фильм «Приключения Паддингтона 2», который должен был стартовать в прокате с 18 января. Но к вечеру ленту все-таки сняли с проката. Зрителям, которые успели купить билеты на премьерные дни, обещают вернуть деньги.

Напомним, менее чем за сутки до премьеры прокатчик и кинотеатры получили уведомление от Министерства культуры России о переносе начала проката фильмов «Приключения Паддингтона – 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» с 18 января на 1 февраля. Свое решение Минкульт мотивировал тем, что даты показа совпадают с «датой, зафиксированной в раннее выданном прокатном удостоверении на иной фильм». Речь идет о российских картинах «Скиф» и «Движение вверх».

Но не все кинотеатры успели снять фильм из расписания. Еще сегодня утром на сайтах кинотеатров «Пассаж Синема», «Гринвич Синема», «Синема Парк», «Каро Радуга Парк» и других «Паддингтон 2» значился в расписании и на него можно было приобрести билеты. Но к вечеру расписание почистили, а вместо «Паддингтона» появилось объявление о переносе даты проката.

«Мы получили информацию в 3 часа ночи. И на сайте был сбой, не успели вовремя обновить актуальную информацию. Все, кто купил билет на «Паддингтона», могут подойти в кассы и произвести возврат денег», – рассказали в частной беседе администраторы «Пассаж Синема».

Добавим, что афишные агрегаторы до сих пор предлагают посмотреть фильм про мишку из Перу в кинотеатрах.

Сегодня ранее Ассоциация владельцев кинотеатров назвала подобную практику Минкульта грубым вмешательством в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий. «Мы уверены, что российская киноиндустрия достигла того уровня своего развития, когда подобные вопросы могут решаться участниками индустрии самостоятельно, путем переговоров на принципах взаимного уважения, а не путем директивных решений профильного министерства», – заявили в ассоциации.

Владельцы кинотеатров раскритиковали деятельность главы Минкульта Владимира Мединского. «Мы считаем, что Ваша деятельность на посту министра культуры, к сожалению, наносит вред развитию российской киноиндустрии. Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры!» – говорится в заявлении.

Члены ассоциации призвали премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание не сложившуюся ситуацию в киноиндустрии страны. Кроме того, они готовят обращение в Федеральную антимонопольную службу.

Стоит отметить, что в Ассоциацию владельцев кинотеатров входят представители 176 компаний, владеющих более чем 1000 кинозалов по всей России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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