«Не дождетесь»: министр культуры РФ сохранит за собой ученую степень доктора наук

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал Минобрнауки не лишать ученой степени министра культуры РФ Владимира Мединского. За это решение проголосовали 70%, против – 30%. Об этом сообщил прессе сам министр культуры РФ, передает РИА «Новости».

Таким образом претензии к диссертации министра культуры РФ были признаны несостоятельными.

Напомним, ранее Экспертный совет комиссии по истории рекомендовал лишить министра ученой степени доктора наук. За это решение проголосовали 17 ученых из 21.

Однако на днях стало известно, что правительство РФ изменило состав ВАК. В частности, был выведен из комиссии главный ученый секретарь Николай Аристер, исполняющим обязанности по распоряжению премьера Дмитрия Медведева был назначен Игорь Мацкевич.

Согласно распоряжению правительства, из состава комиссии также были исключены еще несколько ученых, что, вероятно, сказалось на итоговом решении президиума ВАК.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.10.17

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