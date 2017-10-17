Как в детективе: нашелся еще один автореферат диссертации главы Минкульта РФ

Скандал вокруг диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского обрастает новыми подробностями. В минкульте заверили, что «Новая газета» ошиблась с официальными оппонентами научной работы главы ведомства: на самом деле ими якобы являлись профессора Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя министра культуры.

При этом издание отмечает, что на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в автореферате Мединского указаны те оппоненты, о которых сообщала «Новая газета». В публикации издания говорилось, что историки Александр Борисов и Владимир Лавров, заявленные как оппоненты диссертации Мединского, не присутствовали на ее защите. Они отвергли какую-либо причастность к научной работе министра культуры. В то же время выяснилось, что Экспертный совет ВАК вообще не утверждал диссертацию Мединского. Таким образом можно сделать вывод, что защиты диссертации не было, и это может служить поводом для уголовного дела о подлоге.

«Это вопросы к ВАК [почему у них на сайте такой автореферат]. Действительно, обращались к этим людям, но они потом дали более узких специалистов по теме», – сказал представитель Мединского. Он также прислал «Ведомостям» «подлинный автореферат диссертации», где указаны фамилии Семина, Тымчика и Королева.

Научный консультантом выступил академик РАН Василий Жуков, ведущая организация – Московский государственный гуманитарный университет (МГГУ) имени М.А.Шолохова, уточняет «Интерфакс».

В пресс-службе Минкультуры пояснили, что ведущая организация занимается научным сопровождением, а защищался Мединский в РГСУ.

В справке к делу о присуждении министру ученой степени доктора исторических наук (ее копию предоставили «Интерфаксу» в Минкультуры РФ) отмечается, что ведущая организация, МГГУ имени М.А.Шолохова в своем положительном отзыве, составленном доктором исторических наук, профессором, профессором кафедры отечественной истории МГГУ имени М.А.Шолохова Антоновой Т.В., обсужденном и одобренном на заседании кафедры отечественной истории 9 июня 2011 года, указала, что диссертация Мединского «представляет собой самостоятельное, завершенное научное исследование, которое находится в русле современного развития исторической науки, представляет значительный теоретический и практический интерес, соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, а её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история».

Как сообщалось ранее, в начале октября Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук после проверки его диссертации из-за ее ненаучного характера. Окончательное решение, как предполагается, будет принято ВАК на заседании 20 октября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.10.17

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