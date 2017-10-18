Подготовка к оправданию диссертации Мединского? Медведев изменил состав ВАК

Правительство РФ изменило состав Высшей аттестационной комиссии (ФАК) при Минобрнауки. Из ее состава исключен главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер, исполняющим обязанности назначен член комиссии Игорь Мацкевич.

Соответствующее распоряжение главы кабинета министров Дмитрия Медведева от 16 октября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из состава комиссии также исключены В.Анаников, Р.Апресян, С.Афонцев, В.Голубовский, И.Деев, М.Личиницер, Л.Якобсон. Все вышеперечисленные, кроме В.Голубовского и Л.Якобсона, исключаются из состава президиума ВАК.

Напомним, ВАК оказалась в центре внимания после того, как его Экспертный совет комиссии по истории рекомендовал лишить министра культуры РФ Дмитрия Мединского ученой степени доктора наук. За это решение проголосовали 17 из 21 ученого. Сообщалось, что вопрос об ученой степени Мединского будет рассмотрен президиумом ВАК 20 октября.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.10.17

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