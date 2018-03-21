Сенатор против Мединского: министр сбежал, Матвиенко отругала коллегу

Сенатор Совфеда РФ от Тывы Людмила Нарусова обвинила министра культуры РФ Владимира Мединского в безнравственном поведении, подняв вопрос о защите его докторской диссертации. «Я уполномочена большим коллективом историков Академии наук, в которой я училась в аспирантуре, сказать, что ваша совершенно недостойная история с продлеванием вашей защиты диссертации не укладывается в понятие нравственности. Когда ученый совет из специалистов вас отклонил, вы, тем не менее, пошли в другой совет», – сказала Нарусова на заседании Совета Федерации во время «правительственного часа», на котором присутствовал Мединский.

В этот момент спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прервала Нарусову: «Недостойно так выступать на заседании Совета Федерации. У нас на «правительственный час» либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании Совета Федерации. И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке. Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, не используя для пиара эту площадку, их можно выяснить», – сказала Матвиенко.

Нарусова раскритиковала Мединского из-за диссертации

Как отмечает РБК, по ее словам, эта тема «уже обсуждалась три года во всех вариантах, в СМИ и так далее». «Все ответы даны соответствующими органами, и использовать площадку для такого рода вопросов, мне кажется, это не совсем корректно», – сказала Матвиенко. Мединский отмолчался, а также отказался от общения с прессой, сославшись на занятость.

Как писал «Новый День», в апреле 2016 года эксперты проекта «Диссернет» попросили Минобрнауки лишить министра культуры ученой степени доктора наук. По их мнению, диссертация Мединского антинаучна. Однако диссоветы Белгородского университета и МГУ не согласились с этим. Позднее президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал Минобрнауки сохранить за чиновником ученую степень.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.03.18

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