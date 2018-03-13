Ученый, член комиссии по борьбе со лженаукой: «Мединский – мерзавец, его диссертация – мерзость»

Ученый, член комиссии по борьбе со лженаукой при президиуме РАН Василий Власов прокомментировал диссертацию министра Владимира Мединского, вокруг которой было множество споров.

Он пояснил, что комиссия не рассматривала ее только потому, что было достаточно других экспертов. «Темой занимались уважаемые историки. Мы все относимся к Мединскому как к мерзавцу и к его диссертации – как к мерзости. Но это не значит, что мы должны были присоединяться [к критике]. На Урале комиссия не состоялась, потому что испугались, что уральские ученые вынесут такой же вердикт – мерзость и мерзавец. Но нашлись историки, экспертный совет ВАК, которые несмотря на решение диссоветов, признали, что это – это, конечно, мое выражение, так они не говорили, но суть такова – Мединский мерзавец и его диссертация мерзость», – подчеркнул Власов, отвечая на вопросы участников научной лекции в екатеринбургском Ельцин-центре.

Он добавил, что деятельность «Диссернета» (который и поставил вопрос о научности работы Мединского – прим. ред) положительно повлияла на науку в целом. «Благодаря активности «Диссернета», некоторые советы экспертные были очищены от людей, которые получили свои степени по ворованным диссертациям или руководили ворованными диссертациями. Через это можно многое улучшить. Теперь это действительно экспертные советы, как тот, что по истории, который вынес свое решение», – сказал ученый.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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