Научное сообщество ополчилось против Мединского: ученые требуют лишить его докторской степени

Члены Высшей аттестационной комиссии и ее экспертных советов потребовали отменить рекомендацию президиума ВАК по диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского и создать независимую комиссию для проверки сведений о «грубом нарушении процедуры присуждения» ему ученой степени. Об этом говорится в заявлении членов ВАК и экспертных советов к главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой и ее заместителю Григорию Трубникову.

Авторы обращения напоминают, экспертный совет ВАК по истории принял заключение об удовлетворении ходатайства о лишении Мединского степени, однако президиум ВАК не это не поддержал.

Между тем, согласно п. 20 «Порядка организации работы ВАК», при таком расхождении позиций должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории, что не было сделано.

Кроме того, членам президиума ВАК не дали ознакомиться с диссертационным делом ни до и ни во время заседания – «в этом им было отказано председателем Комиссии В.М. Филипповым».

«На заседание 20 октября не был допущен член Президиума ВАК, однако присутствовали лица, не являющиеся членами ВАК, а в качестве «независимых специалистов» были приглашены те, кто ранее уже выступал в качестве официальных представителей В.Р. Мединского на заседаниях диссертационных советов и экспертного совета ВАК по заявлению о лишении его ученой степени», – говорится в обращении.

По мнению ученых, права и полномочия Президиума ВАК как коллегиального органа были узурпированы его руководством: «Президиум ВАК проигнорировал высказанные на его заседании сведения о том, что степень доктора исторических наук была получена В.Р. Мединским с грубыми нарушениями процедуры, включая, возможно, подлог».

Грубые нарушения при принятии рекомендации по диссертации Мединского, считают авторы обращения, дискредитируют и ВАК, и всю систему научной аттестации в России. Заявители также добиваются отстранения Филиппова и бывшего главного ученого секретаря ВАК Н.И.Аристера от участия в работе комиссии.

Отметим, что против решения президиума ВАК по Мединскому выступили и члены Совета Межрегионального Общества научных работников (ОНР), заявив, что оно было принято «вопреки мнению профессиональных историков, сформулированному экспертным советом ВАК по этой дисциплине».

По оценке авторов этого заявления, ротация состава экспертного совета по истории РАН, информация о которой появилась в печати, должна быть проведена только после завершения работы независимой экспертной комиссии. В противном случае эта мера будет воспринята как отстранение экспертов, не согласных с позицией президиума ВАК, от работы в комиссии. Такой шаг станет еще одним поводом для недоверия и тем самым лишь осложнит выход из нынешней непростой ситуации.

«Мы надеемся, что руководство ВАК примет должные меры для восстановления своей репутации, – подчеркивают в ОНР, – а значит и доверия к ученым степеням, присуждаемым в нашей стране».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.10.17

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