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«Казус» Мединского: совет по науке требует лишить главу Минкульта РФ ученой степени

«Казус» Мединского: совет по науке требует лишить главу Минкульта РФ ученой степени
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Скандал вокруг диссертации министра культуры РФ Владимир Мединского получил новое продолжение. Сегодня стало известно, что научный совет при Минобрнауки назвал немотивированным решение сессии гуманитарно-общественных наук президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), сохранившей главе Минкульта степень доктора наук, и потребовал его отмены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета.

«Совет по науке при Минобрнауки выражает глубокую озабоченность немотивированным решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за В.Р. Мединским, несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории», – заявила авторы обращения.

Они указывают на нарушение приказа Минобрнауки №568, по которому должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории в случае расхождения их позиций.

В связи с этим Совет призвал пленум ВАК отменить решение сессии «как принятое в нарушение процедур и правил, регламентирующих деятельность президиума ВАК». Кроме того, рекомендуется создать независимую экспертную комиссию для выполнения некоторых задач. Среди них – подготовка «мотивированного заключения» по заявлению о лишении Мединского ученой степени и проверка «новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году».

Примечательно, что сегодня же стало известно о выходе профессора ВШЭ Олега Будницкого из экспертного совета ВАК «из-за казуса Мединского». По его словам, «стандарты, заданные решением президиума ВАК, совершенно девальвируют значение научной экспертизы как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени», пишет газета «Ведомости»

Кроме того, заявление подготовил авторитетный клуб академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук «1 июля». В 60 членов РАН решение сохранить степень доктора истории Мединскому названо «чиновничьей круговой порукой», которая «возобладала над научной экспертизой».

Как считают академики, сложившаяся ситуация дискредитирует всю систему научной аттестации в России. По их мнению, ВАК необходимо реформировать, отделить от Минобнаруки и передать под контроль РАН.

Как сообщал «Новый День», на минувшей неделе президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал Минобрнауки не лишать ученой степени министра культуры РФ. За это решение проголосовали 70%, против – 30%.

В начале октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить министра степени доктора наук в связи с антинаучным характером его диссертации.

Москва, Ольга Ветрова

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