«Казус» Мединского: совет по науке требует лишить главу Минкульта РФ ученой степени

Скандал вокруг диссертации министра культуры РФ Владимир Мединского получил новое продолжение. Сегодня стало известно, что научный совет при Минобрнауки назвал немотивированным решение сессии гуманитарно-общественных наук президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), сохранившей главе Минкульта степень доктора наук, и потребовал его отмены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета.

«Совет по науке при Минобрнауки выражает глубокую озабоченность немотивированным решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за В.Р. Мединским, несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории», – заявила авторы обращения.

Они указывают на нарушение приказа Минобрнауки №568, по которому должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории в случае расхождения их позиций.

В связи с этим Совет призвал пленум ВАК отменить решение сессии «как принятое в нарушение процедур и правил, регламентирующих деятельность президиума ВАК». Кроме того, рекомендуется создать независимую экспертную комиссию для выполнения некоторых задач. Среди них – подготовка «мотивированного заключения» по заявлению о лишении Мединского ученой степени и проверка «новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году».

Примечательно, что сегодня же стало известно о выходе профессора ВШЭ Олега Будницкого из экспертного совета ВАК «из-за казуса Мединского». По его словам, «стандарты, заданные решением президиума ВАК, совершенно девальвируют значение научной экспертизы как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени», пишет газета «Ведомости»

Кроме того, заявление подготовил авторитетный клуб академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук «1 июля». В письме 60 членов РАН решение сохранить степень доктора истории Мединскому названо «чиновничьей круговой порукой», которая «возобладала над научной экспертизой».

Как считают академики, сложившаяся ситуация дискредитирует всю систему научной аттестации в России. По их мнению, ВАК необходимо реформировать, отделить от Минобнаруки и передать под контроль РАН.

Как сообщал «Новый День», на минувшей неделе президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал Минобрнауки не лишать ученой степени министра культуры РФ. За это решение проголосовали 70%, против – 30%.

В начале октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить министра степени доктора наук в связи с антинаучным характером его диссертации.

Москва, Ольга Ветрова

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