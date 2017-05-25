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Публикации за 25.05.17

Медведев: футболистов сборной России нужно заменить роботами

Медведев: футболистов сборной России нужно заменить роботами

Футболистов сборной России следует заменить на роботов. Такое шуточное заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сегодня, 25 мая, приехал с рабочей поездкой в Казань, где проводит заседание президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Медведев успел пообщаться со студентами IT-лицея университета, которые продемонстрировали ему свои разработки. Одна из них – футбол-роботы, которые самостоятельно ездят по макету поля и разыгрывают матч, передает Tvzvezda.

«В 2018 году пройдет Чемпионат мира по футболу в нашей стране. Мы желаем нашей сборной занять призовое место, а сами добились определенного результата. Футбол-роботом никто не управляет. Конструкции программы создаются заранее», – рассказали разработчики программы.

«Я думаю, может вместо нашей сборной роботов поставить? Ими никто не управляет, они запрограммированы». – пошутил Медведев. Напомним, 26 мая Медведев проведет заседание Совета глав правительств СНГ, где будут подписаны международные договоры.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 25.05.17

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