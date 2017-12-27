«Подстава» для Путина: губернатор Воробьев воплощает мечту Гитлера

«Новому Дню» стали известны скандальные подробности официальной процедуры «утверждения» проекта рекультивации подмосковного полигона твердых бытовых отходов «Кучино», который даже после своего закрытия продолжает будоражить общественность. Экспертный совет Московской области одобрил несуществующий документ и назначил единственного исполнителя 4-миллиардного «проекта» без тендера.

Меньше месяца назад губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что рекультивация «Кучино» будет проведена за один год. «Сложно, дорого, но, в принципе, возможно», – заверили тогда эксперты и экологи. Однако местные жители продолжают выступать против экстренной дегазации свалки, опасаясь последствий, сравнимых с химическими атаками армии США во Вьетнаме.

Очередной повод усомниться в добрых намерениях властей дал как раз Экспертный совет Московской области, который прошел в понедельник, 25 декабря в региональном министерстве природопользования и экологии. Представители общественности, которые были на этом заседании, заявили «Новому Дню», что там был утвержден несуществующий пока план рекультивации и ее генподрядчик (без тендера!). Они готовы подключить к разбирательству Следственный комитет России.

Как пояснила «Новому Дню» председатель Совета общественности Ногинского района города Электроугли МКР Вишняковские дачи Татьяна Алифанова, которой удалось попасть на заседание, «Экспертный совет», проходил «в тайной обстановке» с «удобными» участниками.

«Я не знаю, как это сборище разных людей можно назвать Экспертным советом. Я никак не могла добиться, кто эти эксперты, какое у них образование, на каком основании делаются какие-то умозаключения. Бумаг никаких нет, ничего не подтверждено. Я такого не видела нигде, чтобы на таком уровне проходило заседание в правительстве области», – сказала она.

Общественница отметила, что первый пункт повестки – утверждение плана по рекультивации – был «единогласно одобрен» при отсутствии соответствующих документов.

«Люди уже пришли с определенной задачей – быстренько все одобрить. Но они говорят, строительная экспертиза не готова, вот-вот будет готова. А зачем тогда это мероприятие проводится, если ничего не готово технически? Документов не было предоставлено никаких, мы не могли с ними ознакомиться. Но, тем не менее, вот эти карманные общественники утвердили все, они приняли (план по рекультивации) и сделали это якобы «единогласно». Но процедура голосования отсутствовала, я уверяю. Я могу об этом свидетельствовать, где хотите», – подчеркнула Алифанова.

Таким образом, есть основания полагать, что после «приемки выполненных работ по разработке проектной документации», когда проект рекультивации все-таки будет полностью доделан, никаких мероприятий по его оценке, проводиться уже не будет – все итак давно утверждено и подписано.

Вторым пунктом повестки было определение исполнителя рекультивации полигона. Как обратила внимание Алифанова, тендер на проведение работ проведен не был. При этом, она сообщила, что первый заместитель председателя Экспертного совета Элмурод Расулмухамедов пояснил, что проведение тендера на такой крупный госзаказ (на рекультивацию планируется потратить не менее 4 млрд рублей) – «необязательная процедура», так как на это нужно тратить 90 дней. Очевидно, это тормозит план Воробьева «рекультивация – за год».

В результате Экспертный совет «единогласно» рекомендовал Минприроды РФ утвердить генподрядчиком рекультивации «Кучино» компанию «Экоком», которая уже 7 недель проводит на полигоне экстренную дегазацию, которая вызывает протесты местных жителей и опасения врачей, что в результате Балашиха может превратиться во второй Чернобыль.

В этой связи интересно выступление на Совете гендиректора компании, которая «выиграла тендер», Оливера Кайзера (аудиозапись есть в распоряжении РИА «Новый День»). Из его слов следует, что реализация проекта за год – за тот срок, который обещан президенту РФ, приведет к потере качества выполненных работ.

«Мы работаем в Российской Федерации с 2005 года. Начали мы с системы сбора и утилизации свалочного газа. Мы на данный момент проводим процедуры экстренной дегазации полигона «Кучино». В начале мы не очень хотели подавать заявку на генпроект рекультивации полигона «Кучино», потому что мы изначально специализировались на инженерных сооружениях для полигонов. Но последние 3-4 года наши заказчики всегда нам ставили очень короткие сроки и мы с этим очень хорошо справлялись», – сказал Кайзер практически в начале выступления.

«Мы знаем 60% этого полигона. Я считаю, что сделать это в течение одного года – это спортивный срок. Когда скорость слишком большая – страдает качество», – обратил внимание он.

При этом Кайзер отметил, что кроме того, что сроки очень сжаты, «тормозом» рекультивации могут выступать поставщики материалов, и остается проблема финансирования.

«В условиях госфинансирования – это очень сложно. Мы начали 14 ноября, но первые деньги мы получили неделю назад. Все остальное мы на собственных оборотах пока», – сказал он и добавил, что сомнения может вызывать и озвученная сумма на рекультивацию «Кучино» – 4 млрд рублей.

«При этом объект так политизирован. Происходит какое-то сумасшествие. Там каждый день телевидение приезжает, мне звонят, министр звонит в 12 часов ночи, все спрашивают, сколько скважин пробудили», – пожаловался он.

Одновременно Кайзер признал, что экстренная дегазация полигона сейчас действительно осуществляется без необходимой фильтрации, так как компания просто не успела ее установить. Именно этого и опасались врачи, говоря о том, что без фильтрации в воздух попадают вещества, способные вызывать онкологические заболевания и мутацию.

«Мы не могли в течение 7 недель поставить газоочистку, потому что мы не успели. Но проектировщик потребовал, чтобы в окончательном варианте рекультивации было 112 скважин и там будет газоочистка, которая очищает газ до сжигания. Мы это согласовали», – заверил он.

Комментируя выступление Кайзера, Алифанова подчеркнула, что жители региона не согласны с проведением экстренной дегазации. «Я ему сказала, Оливер, то, что вы сейчас делаете – Гитлер об этом только мечтал. В середине Европы зажечь факел, который будет травить население. Я сказала это громко и резко. Он закрыл лицо руками и даже опустился к столу», – рассказала общественница.

Вопрос, чем еще придется поскупиться, чтобы успеть «рекультивировать» «Кучино» в обещанный президенту срок, остается открытым. «Я им сказала, что я вот посмотрю на этот цирк, а потом надо подаваться в Следственный комитет», – заключила Алифанова.

Между тем официально этот Экспертный совет прошел в очень благостной обстановке. Пресс-служба минэкологии Подмосковья сообщала, на заседании «в состав которого входят независимые экологи, ученые, общественные деятели» состоялась презентация трех организаций, претендующих на право рекультивации закрытого полигона ТКО «Кучино» в Балашихе, как единый поставщик услуг.

В сообщении также отмечалось, что полный комплект необходимых документов представили три кампании ООО «Вива Транс», ООО «Геосинтетика» и ООО «Экоком». «Члены экспертного совета, тщательно изучив документы, большинством голосов поддержали последнюю организацию. Рекомендации экспертного совета минэкологии Подмосковья будут направлены для принятия решения в Минприроды РФ.

В официальном сообщении также напоминается, что проект рекультивации полигона «Кучино» 6 ноября прошел общественное обсуждение, а в середине декабря получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

«Завершение строительной экспертизы проекта запланировано в конце января. Начало технического этапа работ по рекультивации намечено на первый квартал 2018 года».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.12.17

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