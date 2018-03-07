Третий факел для Подмосковья: Воробьев подложил жителям Волоколамска «свинью»

В Волоколамском районе Московской области в течение дня будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за критической ситуации на полигоне мусорных отходов «Ядрово». Между тем, как считают эксперты, местным жителям вместо решения проблемы с вредными выбросами от свалки «подложат свинью» – «Ядрово» окажется третьей свалкой в области, где власть установит систему дегазации, против которой выступает экологическое сообщество, а режим ЧС нужно вводить во всем регионе.

Как сообщила советник главы района Ксения Кирьянова, сейчас в администрации Волоколамского района идет подготовка к введению режима ЧС.

«Готовятся документы…наверное, в течение сегодняшнего дня (это произойдет)», – цитирует Кирьянову РИА «Новости».

Примечательно, что наравне с этим в МЧС продолжают опровергать информацию о нарушении ПКД вредных веществ в районе. Отмечается, что сегодня к 6 утра было проведено 18 замеров, взято 113 проб воздуха.

«В результате проведенных экспресс-исследований превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено. С нарастающим итогом по неприятному запаху поступило 346 обращений», – говорится в сообщении МЧС.

Комментируя ситуацию вокруг полигона «Ядрово», директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ, член Экспертного совета Министерства экологии и природопользования Московской области Андрей Пешков подчеркнул, что режим ЧС нужно вводить во всем регионе.

«А почему не ввести это по всей Московской области? Там везде одинаковая ситуация. По-хорошему, это (ЧС) нужно вводить объективно, а не только там, где народ выступил. А то пока гром не грянет, мужик не перекрещивается – я имею ввиду губернатора и иже с ним, тех, которые сидят «бамбук курят» и ничего не делают. А как только кто-то выступил, они бегают, суматошиться, и получается, как с «Кучино» – хотели сделать как лучше, а получилось в два раза хуже», – сказал Пешков в интервью РИА «Новый День».

Этой связи стоит отметить, что пока нет официальной информации о том, какие мероприятия будут проводится в рамках режима ЧС, однако известно, что накануне вечером по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева министр экологии и природопользования региона Александр Коган встретился с жителями Волоколамского района. В результате было принято решение о «создании штаба по экстренной дегазации свалки, пересыпке ее тела дополнительным количеством грунтов».

«В ближайшее время разработают новую рабочую карту полигона, подвезут дополнительные грунты для пересыпки тела. Также организуем систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Уже пригласили проектировщиков, которые представят предложения по рекультивации первой карты и дегазации всего полигона», – цитирует Когана пресс-служба местной администрации.

Таким образом, местные жители, судя по всему, получат вместо решения вопроса с вредными выбросами от полигона, новую проблему.

Как считает Пешков, поджигание факелов на полигонах, которых в области будет уже три – два других работают в балашихинском «Кучино» и в «Алексинском карьере» в Клину – это «преступление, за которое люди должны в тюрьму садиться».

«Каким образом, удается получить разрешительные документы на то, что там происходит (на полигонах, где уже действует система дегазации)? То, что выбрасывает эта так называемая установка нигде не нормировано, а раз не нормировано, значит, запрещено к использованию на территорию Российской Федерации. Московская область здесь не исключение. Те, кто дают команду на поджог этого факела, должны нести полную ответственность в соответствии с действующим законодательством, это я как юрист говорю. А вот то, что они не несут эту ответственность, это уже вопрос», – заявил эколог.

«Жителям свинью подложат. Кот в мешке – это нечто неизвестное. А свинья – это свинья», – добавил он.

Напомним, внимание к проблеме полигона «Ядрово» удалось привлечь после крупного митинга местных жителей, который прошел в Волоколамске 3 марта. Люди потребовали закрыть свалку, отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, а также протестовали против строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов.

Днем 6 марта Воробьев поручил Когану разобраться в кризисной ситуации.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», экстренная дегазация мусорных полигонов вызывает массу споров и волнений среди населения и экспертного общества.

Например, известно, что на балашихинской свалке «Кучино» перед экстренной дегазацией не проводился ряд необходимых предварительных «расширенных анализов с подробным перечнем состава и количества веществ, извлекаемых дегазационной вытяжкой». При этом известно, что в результате сжигания образуется много «агрессивных» соединений, которые крайне негативно сказываются на здоровье людей.

«Диоксины и фураны являются группой сверхстойких высокотоксичных соединений и имеют свойство накапливаются в организме человека, переходя «по наследству» к следующим поколениям его потомства. Они не обладают ни цветом, ни запахом, как и угарный газ, взвесь тяжелых металлов, то есть, получается, что запаха действительно может быть меньше. Самое страшное, что с новыми поколениями мутагенное действие диоксинов усиливается из-за их аккумулятивной способности», – отмечала ранее в интервью РИА «Новый День» ветврач-токсиколог Ирина Куделина.

Она подчеркнула, что из-за сжигания свалочного газа местное население уже в ближайшее время может столкнутся с резким увеличением онкозаболеваний, а затем и с мутагенной активностью, сравнимой с последствиями химических атак армии США против населения Вьетнама в 60-х годах прошлого века.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.03.18

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