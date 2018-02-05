Плохая экология: последствия необратимы. Интервью с академиком РАН Михаилом Пальцевым (Часть 2)

На фоне проблем в системе здравоохранения жители ряда регионов России вынуждены серьезно страдать от неблагоприятной окружающей среды, что сказывается на росте легочных и онкологических заболеваний. В интервью РИА «Новый День» академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев прокомментировал ситуацию с «задыхающимися» Челябинском и Подмосковьем, «неизвестными» медицине промышленными выбросами, а также оценил состояние здоровья детей и дал рекомендацию относительно их вакцинации.

РИА «Новый День» представляет вторую часть интервью с известным врачом.

доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Михаил Пальцев

«Новый День»: Прошлый год в России был объявлен годом экологии. Как известно, с окружающей средой у нас не все в порядке. В частности, жителей Подмосковья и Москвы замучили мусорные испарения, а Челябинск, где планируется построить новый горно-обогатительный комбинат, задыхается от промышленных выбросов. Насколько опасно жить рядом с полигонами отходов и промышленными объектами? Насколько сильно экология влияет на здоровье населения?

Михаил Пальцев: Влияние экологии является одним из решающих факторов для здоровья населения. Это особенно заметно в неблагополучных районах. Я бывал в Челябинске. Там, конечно, носом можно почувствовать, чем пахнут выбросы с предприятий.

Основные риски, которые связаны с загрязненными районами – это легочные заболевания. К сожалению, в России имеется тенденция к росту именно таких недугов, увеличивается количество больных раком легкого и онкологических заболеваний других органов. Конечно же неблагоприятные экологические условия отражаются на продолжительности жизни населения.

Я считаю, что ситуация с экологией во многих районах России неблагополучная, и проблема со свалками не нашла пока должного решения. Надо понимать, если в этом отношении государство не будет вести достаточно жесткую политику, ситуация может только ухудшаться.

Тем более современная промышленность использует все более и более тонкие технологии, и пока многие из вредных выбросов, например, те, которые используют при нанотехнологиях, в ядерной отрасли, медицина не всегда может оценить, чтобы вовремя понять вредоносную составляющую этих экологических факторов.

«Новый День»: Сейчас на балашихинском полигоне «Кучино», который прогремел на всю страну после прошлогодней прямой линии с президентом РФ и был закрыт, проводится экстренная дегазация без предварительной очистки свалочного газа. Токсикологи и химики, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что сжигание такого газа крайне опасно для населения – выделяются канцерогены, которые хоть и без запаха, но чрезвычайно негативно влияют на здоровье людей, которые теперь рискуют оставить после себя изначально больных потомков. Не преувеличивают проблему?

Михаил Пальцев: Нет, эту проблему не преувеличивают. Действительно, при сжигании различных веществ, а на свалках есть и полимерные материалы, выделяется очень большое количество веществ, которые по определению являются канцерогенами. Они давно известны, известен их состав. Воздействие этих канцерогенов на организм по сути дела универсально – могут поражаться все системы и органы человеческого организма.

В этой ситуации при ликвидации свалок и утилизации мусора, конечно, нужно искать другие способы – не просто сжигание на улице. Эти способы существуют, существуют современные мусоросжигательные заводы. Конечно, нужно избегать уничтожения этих свалок открытым способом.

«Новый День»: Детское здоровье в России. Сейчас растет больное поколение? Есть ли недоработка со стороны системы здравоохранения, или из-за отсутствия этой системы?

Михаил Пальцев: Детское здоровье в России – это больной вопрос. Сегодня детишки, которые идут в школу, заканчивают ее и поступают в институт, и молодежь, которая должна идти в армию, обладают очень большим спектром заболеваний. Даже показания для службы в армии в законодательном порядке приходится смягчать, чтобы обеспечить безопасность страны. Это объективный фактор.

Но я бы не сказал, что растет больное поколение. Растет другое поколение. Нужно учитывать многие факторы, которые влияют на здоровье детей. Во-первых, очень сильно изменился спектр заболеваний, которыми страдает подрастающее поколение. Например, одна из проблем – это антибиотики. На сегодняшний день эра антибиотиков проходит, и уже многие из этих препаратов неэффективны, но они влияют на микробиом человека. Как известно, в человеческом организме живет очень большое количество микроорганизмов и сопровождают его всю жизнь. И нарушение так называемого микробиома, нарушение равновесия между различными микроорганизмами, приводит к развитию тяжелых заболеваний, которые трудно поддаются лечению.

В то же время сегодня дети очень много времени проводят в закрытых помещениях, многие из них не занимаются спортом, и поэтому иммунитет сегодня у подавляющего числа детей, к сожалению, ослаблен.

Стало больше врожденных заболеваний. Это связано с разными причинами. Во-первых, с изменениями в геноме человека, с воздействием внешних факторов, а также с более поздним рождением детей и ухудшением мужского-женского полового здоровья. На сегодняшний день, прежде чем зачать ребенка, будущие отцы и матери вынуждены пройти специальный курс лечения. Это тоже отражается на здоровье нового поколения.

Все большее распространение получает искусственное оплодотворение. Это тоже фактор, отдаленные последствия которого пока еще до конца не изучены. Мы не можем полностью оценить здоровье детей, которые родились таким способом. Мы не можем сказать, что с ними будет через 20, 30, 40 лет – статистика пока только накапливает эти данные.

Если говорить о недоработках здравоохранения... В 90-х годах существовала концепция, что педиатрия как отдельная отрасль не нужна – что должны быть семейные врачи, которые будут лечить и взрослых, и стариков, и детей. Но сейчас пришли к пониманию, что семейная медицина, конечно, имеет место, в частной медицине особенно – семьи состоятельных людей имеют врача, который им оказывает консультацию, наблюдает всю семью от момента рождения детей и до глубокой старости. Но все-таки это не значит, что надо отменять систему детского здравоохранения, которая сложилась в России за долгие годы.

Я считаю, что недоработки, конечно, есть в системе детского здравоохранения, но они не катастрофические. Последнее время мы видим, что государство вкладывает большие средства в развитие различных детских центров, открываются перинатальные центры. Это заметно. Но и характер заболеваний детей сейчас изменился. Поэтому систему здравоохранения, связанную с детским возрастом, надо укреплять и развивать.

Но, конечно, надо понимать, что все меняется. Например, мы раньше не имели дело с недоношенными детьми, а сейчас уже провозглашена возможность рождения детей весом 500 граммов. Понятно, что ребенок с таким весом рождается еще в некотором доразвитии – обычно это происходит в стенах медицинского учреждения в специально оборудованных кювезах. Но тоже вряд ли это прибавляет здоровья будущему поколению.

В целом проблема современного детского здравоохранения и детского здоровья связаны с изменившимися социальными условиями. Не только в России, но и в целом мире. Но я бы сказал все-таки, что детское здравоохранение и педиатрия в нашей стране на сегодняшний день достаточно сильны и в основном справляются с теми проблемами, которые возникают. И одна из мер – вакцинация. Когда говорят о том, что детей не надо вакцинировать…

«Новый День»: Кстати, вакцинация стала большой проблемой. Официально утверждается, что отказ от прививки – это удар по здоровью ребенка в будущем. Но при этом не редки случаи, когда прививки приводят к расстройству здоровья, провоцируя, в том числе, психические отклонения, эпилепсию. И это действительно многих пугает. Как быть с этой проблемой? Ставить или не ставить прививку ребенку?

Михаил Пальцев: Здесь ответ простой – существует определенный календарь прививок. Он выработан годами и практикой, он универсален. Конечно, этот календарь прививок надо выполнять. Другое дело, что для каждой прививки существуют свои противопоказания, и это нужно учитывать.

Осложнения, которые возникают, все-таки достаточно редкие, если прививку делают в стационаре, если качественный прививочный материал, но полностью исключить негативные последствия нельзя. Надо уделять больше внимания качеству прививочного материала, качеству вакцин, которые используются для прививок.

Сейчас поставлена проблема импортозамещения вакцин. На сегодняшний день их подавляющее большинство – не менее 80% материала для вакцинации, хотя я могу ошибиться в цифрах, Россия покупает за рубежом.

На самом деле вакцины обеспечивают безопасность страны – это один из факторов биологической безопасности. И, конечно, очень важным становится импортозамещение, разработка собственных оригинальных вакцин, которые в перспективе должны полностью заместить весь календарь прививок. То есть идеально, если бы все прививки были отечественные. Я думаю, это повлияло бы на количество осложнений, которые вызывают прививки. Мы более четко представляли бы себе, чем мы прививаем население, какие возможны последствия и как их избежать. Эта проблема связана с недостаточным развитием фармацевтики и фармацевтического производства в России.

«Новый День»: СМИ выяснили, что число детей с расстройствами аутистического спектра в стране в 10 раз выше, чем указано в официальной статистике. Например, в Москве может проживать 21,6 тысячи детей с аутистическими расстройствами, но на июнь 2017 года диагноз поставлен только 2,6 тысячи, подсчитали в фонде «Выход». На ваш взгляд, с чем связаны такие гигантские расхождения в цифрах? В отсутствии качественной диагностики, или намеренном нежелании медицинских чиновников заниматься этой проблемой? И вообще, какой медицинской статистике можно доверять?

Михаил Пальцев: Это достаточно сложный вопрос. Что касается аутистов и аутизма, это одна из проблем, о которые бьется современная медицина, но до конца так и нет полного понимания, в связи с чем развивается это заболевание и каким образом можно нивелировать его последствия. Но действительно все врачи – и в России и за рубежом – отмечают увеличение количества детей больных аутизмом. Это, видимо, генетически обусловленная особенность развития нервной системы.

То, что нет достоверной статистики, думаю, связано с двумя причинами. Первое – с отсутствием достоверных и надежных методов диагностики аутизма. Этим занимаются ведущие медицинские центры, Академия наук и ведущие медицинские центры во многих странах мира, но пока такого универсального протокола для диагностики аутизма нет и нет специфического лечения этих заболеваний.

Тем не менее, уже сегодня известны виды и формы аутизма, есть способы влиять на таких детей. Сейчас, в частности, насколько я знаю, в России и за рубежом пытаются использовать стволовые клетки пуповинной крови, чтобы смягчить проявления аутизма. Кроме того, дети, страдающие аутизмом, нуждаются в обучении в специализированных классах, специализированных учебных заведениях, школах, где отработаны специальные педагогические методы их подготовки. И, конечно, очень важно отношение семьи к этим детям – они особые, требуют особого внимания, большей заботы. В перспективе такие дети могут быть адаптированы к определенными областям деятельности, могут быть абсолютно полезны в обществе. Эта проблема носит еще и социальный характер.

Проблема действительно существует, она не имеет однозначного решения. Вопрос этот надо изучать, и, конечно, тут должны быть приложены усилия не только врачей, медиков, и тех, кто занимается управлением в сфере здравоохранения и в целом занимается решением государственных проблем.

Третья – заключительная часть интервью будет опубликована в ближайшие дни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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