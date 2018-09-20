«Людей избивали на входе»: Воробьев готов силой добиться строительства мусоросжигательных заводов

После завершения губернаторских выборов в Подмосковье, на которых победу одержал действующий глава региона Андрей Воробьев, власти активизировали действия по строительству мусоросжигательных заводов (МЗС), против которых выступают местные жители. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня так называемые общественные слушания по МЗС в деревне Тимохово Ногинского района обернулись громким скандалом: людей избивали прямо на входе в помещение, где проходило обсуждение.

Как сообщил известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, на слушания жителей района не пускали «братки».

«Криминал обслуживает власть! Прямо сейчас доказательства! Общественные слушания по разделу ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) по планируемому МСЗ в Тимохово начались горячо. Желающие попасть на слушания оттеснялись братками со значками российского флага. Некоторые одеты в футболки Троеборец», – сообщил Федоров на своей странице в «Фейсбуке».

«Более ста жителей остались за забором. Жителей практически избивали при входе и оттесняли от входа! Удалось прорваться с боем! Прессу не пускают. Пустили часть каналов со скандалом. Братки запугивают женщин в зале. Быкуют и угрожают», – уточнил он.

На фотографиях с места событий видно, что в зале присутствует много молодых мужчин, которые ведут себя крайне возбуждено. Как пояснил Федоров в комментарии РИА «Новый День», вероятнее всего, их специально согнали на слушания для массовости и для того, чтобы по результатам слушания власть могла сказать, что проектная документация была одобрена жителями района.

На видео, которое опубликовано на странице «Нет полигону Тимохово и МСЗ в Ногинском р-не» в соцсети «Вконтакте» можно заметить, как люди толпятся у входа на общественные слушания и их не пускают мужчины в штатском и в очках.

«Не трогайте меня. Сволочи! Он меня просто отбрасывает! Что за гадство такое, не пускают ни экспертов, ни женщин, никого? Где милиция?» – слышно на записи.

Стоит отметить, что противники строительства завода были готовы к такому повороту событий. В группе ранее предупреждали, что власти попытаются саботировать слушания. «Внимание! 20 сентября 2018 года в зрительном зале СДК «Центральный» (с. Кудиново, ул.Центральная, д. 17) пройдут общественные слушания по проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов мощностью 700 тыс. тонн ТКО в год». Начало регистрации в 13:00. Имея опыт присутствия на подобных вакханалиях, мы в предвкушении от предстоящего события((( А поэтому, просим у всех вас поддержки в виде посещения данного мероприятия! В первую очередь мы должны показать, что нас много, и сказать своё категорическое НЕТ!!! печи на колосниках», – говорится в сообщении.

Кроме этого отмечается, что 17 сентября активисты подали уведомление о проведении митинга 30 сентября в деревне Тимохово.

Напомним, проблема свалок в Подмосковье сотрясает область уже более года – после того как жители Балашихи в ходе «прямой линии» пожаловались Путину на полигон отходов, который находится рядом с их домами. После закрытия в области практически 30 полигонов, на оставшиеся 15 резко возросла нагрузка. Из-за неправильного использования и превышения мощностей полигонов, местные жители вынуждены терпеть постоянные газовые атаки.

Апогеем протеста стало ЧП в Волоколомске в марте 2018 года, когда в результате выброса свалочного газа в больницу попало несколько десятков детей. После мощной волны митингов, которая прокатилась по всей области, в рамках которых люди требовали отставки Воробьева, тема мусорных свалок затихла и практически исчезла из медиапротстранства.

Примечательно, что это произошло практически сразу после того, как была анонсирована так называемая территориальная карта Московской области, предполагается строительство «мусороперерабатывающих установок» с мусоросжигательными комплексами.

РИА «Новый День» уже сообщал ранее о том, каким образом проходят все заседания экспертных советов и общественных слушаний. После этого масштабного «передела мусорного рынка» СМИ потеряли интерес к проблеме экологии и люди вновь остались один на один с произволом властей.

Стоит отметить, что всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах.

Один из них вблизи деревни Свистягино в Воскресенском районе начал уже возводиться. Общий объем инвестиций в стройку «РТ-Инвест» составит около 30 млрд рублей, а подрядчиком выступила компания «Трест Гидромонтаж», принадлежащая «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга.

В прошлом году Московская областная дума отказала жителям региона в проведении референдума – признала несоответствующим требованиям закона вопрос о запрете утилизации отходов на мусоросжигательных заводах.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.09.18

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