Антимусорный протест все-таки ударил по Воробьеву: губернатор потерял поддержку

В районах Подмосковья, где проходили массовые протесты против мусорных свалок, отразились на вчерашнем голосовании на губернаторских выборах. Поддержка действующего главы региона Андрея Воробьева снизилась по сравнению с его избирательной кампанией 2013 года, пишет РБК.

Издание отмечает, что сильнее всего процент голосов за Воробьева снизился в Волоколамске, где проходили акции за закрытие мусорного полигона «Ядрово». Там губернатор получил на 57% меньше, чем в 2013 году. Если на прошлых выборах за него проголосовали 77% избирателей, то сейчас только 20%. Победу в этом районе одержал кандидат от КПРФ Константин Черемисов.

Воробьев получил на 49,9% меньше по сравнению с прошлыми выборами в Рузе, где жители города выходили на протесты против сброса мусора в карьер рядом с деревней Морево. Результат ухудшился на 31% в Коломне (полигон «Воловичи») и Воскресенске (полигон у деревни Свистягино). На 27% меньше Воробьев получил в Клину, рядом с которым расположен полигон «Алексинский карьер».

Меньше всего результат голосования за Воробьева изменился в Балашихе, жители которой протестовали против свалки «Кучино». В 2013 году за Воробьева проголосовали 80,5% избирателей, а в 2018-м – 78,9%.

Вместе со снижением результатов Воробьева упала и явка избирателей. В 10 из 16 населенных пунктах, в которых проходили «мусорные» протесты, на участки пришло меньше жителей, чем в 2013 году. Сильнее всего явка снизилась в Волоколамске (на 11%), Дмитрове и Наро-Форминске (на 4%). Явка в Волоколамске в 2018 году составила 28%, тогда как на прошлых выборах была 39%.

В целом на прошедших 9 сентября выборах губернатора Подмосковья Воробьев получил 62,52%. Второе место занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов с 12,99%, третье – представляющая «Альянс Зеленых» Лилия Белова с результатом 7,51%. На прошлых выборах в 2013 году Воробьев получил 78,94%.

Самые низкие результаты у Воробьева в протестных Волоколамске (20,68%) и Серпуховском районе (33,78%). Лучший результат у губернатора в Электрогорске (89,08%), Лосино-Петровском (85,27%) и Лыткарино (81,6%).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.18

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