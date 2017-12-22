«Вьетнам» возле Москвы: полигон «Кучино» превращается в химическое оружие массового поражения

Подмосковные власти, продавив экстренную дегазацию балашихинской свалки «Кучино», фактически создают из полигона статичное биологическое оружие массового поражения. По словам ветврача-токсиколога Ирины Куделиной, из-за сжигания свалочного газа местное население уже в ближайшее время может столкнутся с резким увеличением онкозаболеваний, а затем и с мутагенной активностью, сравнимой с последствиями химических атак армии США против населения Вьетнама в 60-х годах прошлого века.

В интервью корреспонденту РИА «Новый День» Куделина обратила внимание, что официальная формулировка необходимости зажигания дегазационного высокотемпературного факела в «Кучино» – «борьба с неприятным запахом», но по сути именно с этим могут быть связаны большие проблемы.

«Такая официальная формулировка, мягко говоря, не представляется научной. Неприятный запах можно понимать только как своего рода симптом, борьба с «неприятным запахом» к конструктивному подходу имеет очень отдаленное отношение», – подчеркнула она.

По ее словам, сейчас активные действия направлены на борьбу с выделением сероводорода, который тоже входит в компоненты, формирующие этот неприятных запах. «Но мусорная свалка не может испарять только одно вещество. Это (сероводород) почти один из самых безобидных компонентов, которые производит мусор, тем более, при сгорании его выделений», – подчеркнула эксперт.

Куделина пояснила, что перед тем как проводить дегазацию, необходимо сделать ряд предварительных «точных, расширенных анализов с подробным перечнем состава и количества веществ, извлекаемых дегазационной вытяжкой», однако в «Кучино» данная процедура перед экстренной дегазацией не проводилась.

«Должно быть указано более 200 элементов. В том числе- токсиканты 1 класса опасности. Возможности, в том числе финансовые, судя по тем цифрам, которые нам озвучивают, есть, но неизвестно, на что именно идут расходы. Сейчас идет экстренная дегазация. В факельной установке производится принудительное вытягивание газов, содержащихся в полигоне без предварительной фильтрации. Там, как минимум, должно быть еще несколько важных элементов, которые почему-то упразднены – перед факелом нет никаких фильтров, поэтому в струю потока вытягиваемого газа может в результате подсушивания попадать пыль, нет установки по досжиганию стойких соединений, криогенной установки для предотвращения диоксиновой рекомбинации», – сказала она.

Таким образом, вопрос о том, что именно сейчас сжигают в «Кучино», остается открытым. При этом, как подчеркнула Куделина, совершенно точно можно утверждать, что в результате сжигания образуется очень много «агрессивных» соединений, которые крайне негативно сказываются на здоровье людей.

«Диоксины и фураны являются группой сверхстойких высокотоксичных соединений и имеют свойство накапливаются в организме человека, переходя «по наследству» к следующим поколениям его потомства. Они не обладают ни цветом, ни запахом, как и угарный газ, взвесь тяжелых металлов, то есть, получается, что запаха действительно может быть меньше. Самые страшные по своему токсическому воздействию вещества наглядно себя не проявляют», – констатировала токсиколог.

При этом она обратила внимание, что некоторые диоксиновые соединения разрушаются при высокой температуре, но они сразу же восстанавливаются – попадают в окружающую среду и рекомбинируются в виде новых соединений.

В ближайшем будущем, как считает химик, полученное суммарное отравление усиливающими действие друг друга ядовитыми веществами может повлиять на увеличение числа онкозаболеваний, привести к иммунодепрессивным расстройствам, а также воздействовать на генетический аппарат людей и животных, проживающих в районе полигона.

«Самое страшное, что с новыми поколениями мутагенное действие диоксинов усиливается из-за их аккумулятивной способности. Такие наблюдения были сделаны по результатам применения агента «оранжа» (смесь синтетических веществ, которая использовалась, в том числе, в военных целях) американскими войсками во Вьетнаме. Было выявлено возрастание мутагенной активности у следующих поколений людей, которые подверглись биологической атаке. В ней был выявлен только один из видов диоксинов – а их много, это целая группа веществ», – сказала Куделина.

По ее словам, некоторые местные жители, кто активно выступает против экстренной дегазации «Кучино», понимают, что этот процесс несет в себе негативные последствия.

«Конечно, многие понимают, что сжигать неизвестно что – это опасно. Но люди не обязаны в этом разбираться. Им действительно хочется избавиться от плохих запахов, но им никто не сообщает о наличии более вредных веществ после того, как сжигание произойдет. Авторы проекта по дегазации умалчивают о существовании веществ неполного сгорания, газов проскока и производстве в результате неконтролируемого сжигания новых, более токсичных, чем просто «свалочные газы» соединений», – сказала токсиколог.

Однако власти Подмосковья могут иметь свои интересы по освоению огромных средств при реализации «экологических» мероприятий в «Кучино». Как отметила Куделина, согласно планам последующая дегазация полигона должна будет проходить в течение 20 лет, что крайней опасно для окружающей среды и населения.

«По оценке ученых, сжигать эти газы крайне опасно – это равноценно производству из относительно безобидных компонентов, как минимум, 10 видов биологического оружия. Если ускорить процесс дегазации, то больше негативных веществ попадет в атмосферу», – подчеркнула Куделина.

При этом эксперт обратила внимание на то, что с помощью разработок отечественных ученых, проект по рекультивации «Кучино» можно было провести гораздо дешевле, избежав при этом сжигания газов.

«Есть альтернативные методы – научные институты России давно их разрабатывали, но они почему-то не применяются. Есть метод химической нейтрализации – большинство агрессивных веществ полигона можно нейтрализовать, например, дешевой известью. Есть множество институтов, которые изобретали специфические штаммы бактерий, питающихся только определёнными видами минеральных и органических отходов. Под каждый полигон после тщательного анализа выделяются соответствующие штаммы с бактериями, которые будут утилизировать вещества именно этого полигона. Дальнейшее неконтролируемое размножение данных бактерий и изменение специфики их питания будет исключено из-за искусственно ограниченной их резистентности. Данные методы крайне экономичны, запатентованы и не предполагают дальнейших экологических издержек», – заключила Куделина.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», полигон «Кучино» стал известен на всю страну после того, как во время «прямой линии» президента РФ жители Балашихи пожаловались, что вынуждены более 50 лет жить рядом со свалкой. Правительство области закрыло полигон и начало срочно его рекультивировать, однако, по словам местных жителей, рекультивация происходит с множеством нарушений.

На этой неделе стало известно о результатах осенней проверки «Кучино». Московская прокуратура установила, что на свалке было зафиксировано многократное превышение допустимой концентрации сероводорода – более 5,00 мг/м куб при допустимых значениях 0,008 мг/м куб.

Экстренная дегазация на мусорном полигоне «Кучино» началась 10 ноября. На это из резервного фонда правительства Московской области было выделено свыше 200 миллионов рублей. 4 декабря на полигоне «Кучино» состоялся досрочный запуск высокотемпературного факела для обезвреживания свалочного газа.

Всего к одной установке подведено 15 скважин, через которые засасываются с помощью вакуума испарения, после чего они попадают на высокотемпературный факел. За час установка может сжигать 500 кубических метров свалочного газа в час. На полигоне уже пробурено около 40 скважин.

По словам гендиректора компании «Экоком», которая занимается проведением работ по дегазации, Оливера Кайзера, к марту 2018 года система дегазации на полигоне «Кучино» будет включать в себя 112 скважин. Собранный газ также планируется перерабатывать в электроэнергию.

Так или иначе, по словам местных жителей, из-за сегодняшнего визита президента в Балашиху последние дни власти активно пытаются нейтрализовать зловония, источаемые полигоном, с помощью «дезодоранта», который с соединением со свалочными газами дает еще более отвратительный запах. Впрочем, глава государства не заедет непосредственно на свалку, но сможет увидеть ее с высоты во время полета на вертолете.

Москва, Мария Вяткина

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