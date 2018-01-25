«Золотое кольцо» превращается в мусорное: власти Подмосковья бездействуют

Подмосковная Коломна, которая претендует на включение в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо» России, утопает в мусоре. На прошлой неделе на форуме малых городов и выставке проектов создания комфортной городской среды губернатор Московской области Андрей Воробьев угостил пастилой президента РФ Владимира Путина, но не показал, с чем приходится в реальности сталкиваться местным жителям.

В редакцию РИА «Новый День» продолжают поступать обращения о «мусорных» боях жителей Подмосковья с местными администрациями, региональным правительством и мусорной мафией. Ситуация в Коломне, как и в других подмосковных районах, также грозит обернуться серьезной экологической катастрофой. В данном случае – из-за разрастающегося полигона «Воловичи», который находится примерно в 5 км от Колычево, микрорайона Коломны – города-претендента на включение в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо» России.

Мусорная проблема в Коломне стала резко обостряться в прошлом году после закрытия самой знаменитой в России балашихинской свалки «Кучино», которая продолжает травить ядовитыми испарениями население даже после закрытия.

По словам местного жителя, участника инициативной группы Юрия Корякина (изменена по просьбе активиста, – прим. РИА «Новый День»), летом 2017 года после закрытия «Кучино» на местный полигон резко возросла нагрузка. Мусоровозы стали приезжать практически в круглосуточном режиме. Однако внимание властей к этой ситуации удалось привлечь только в конце лета, когда одна из местных жительниц обратилась к представителям организации ветеранов Афганистана с просьбой разобраться в ситуации с полигоном. «Они включили этот вопрос в повестку дня, а им запретили собрание и там, где они проводили это ежегодное собрание, им сказали, что их больше принимать не будут. Это такая моральная ниточка», – сказал активист.

По его словам, это был первый звоночек, который доказывал, что в истории со свалкой не все происходит честно и открыто. «Вокруг нашего полигона происходят темные дела, непонятные мистификации», – считает он.

Представитель инициативной группы обратил внимание, что полигон, открытый в 1990-ом году, согласно официальной документации, является полигоном районного уровня, не областного. Однако после того как начальство на полигоне поменялось (после закрытия «Кучино») – обслуживает свалку МУП «Спецавтохозяйство» теперь во главе с Владимиром Плясуновым – бывшим руководителем полигона «Каширский», который неоднократно горел во время его «правления», в «Воловичи» начали свозить огромное количество мусора.

«Сейчас полигон растет в геометрической прогрессии. Там такого не было никогда: за полгода образовалось столько мусора, сколько мы, Коломна, не образовывали за 10 лет. Те, кого выгнали с этой помойки, кто там раньше работал, говорят, что там чуть ли не черная бухгалтерия и каждая вторая машина не учитывается, а деньги огромные», – сказал активист. По его сведениям, может собираться до 50 тысяч рублей с каждой машины.

При этом опасения местных жителей вызывает тот факт, что мусор сваливается без пересыпания землей и с нарушением всех санитарных норм. Согласно данным прокурорской проверки от 16 ноября 2017 года, было установлено, что размещение отходов с превышением установленной проектной мощности полигона. Кроме этого, там не производится пересыпка отходов, не формируются надлежащим образом откосы, мусор распределяется хаотично по всей площади полигона.

«По результатам лабораторных исследований было выявлено превышение предельно допустимых концентраций дигидросульфида (сероводорода) в 12,5 раз. Кроме того, за огороженной территорией полигона, за пределами выделенных ему земельных участков, вырыт ров глубиной более 3 и шириной более 5 метров, общей площадью более пятисот квадратных метров. Он ничем не огорожен, какие-либо указатели отсутствуют. По данным нарушениям владелец полигона – муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» – будет привлечено к административной ответственности», – пообещали тогда в прокуратуре.

Однако, как отмечают активисты, за это время никаких кардинальных изменений так и не произошло, а руководство свалки даже не обязывает перевозчиков мыть после выгрузки машины – вся грязь, которую привозят огромные грузовики растаскивается по городу.

«У нас прокуратура есть, но как бы ее и нет. Самое главное, что очень удобную позицию заняла наша администрация. Они говорят, мы видим всю эти нарушения, и будем и штрафовать в соответствии с законом. Но понимаете, они приезжают раз в месяц, выявляют нарушения, что мусор не пересыпается землей и штрафуют на 300 тысяч рублей – это 6 машин (если учитывать, что выгрузка одной машины стоит 50 тысяч рублей), которые они за ночь приняли и все – нет у них этого штрафа. Администрация, получается, права, юридически. Она морально не права», – сказал Юрий.

«Мы переживаем, что там все это подожгут весной, чтобы это скрыть. Яма, вырытая для слива фильтрата, находится за пределами полигона. Никакой гидроизоляции нет, это просто яма с черной жижей. А там грунтовые воды, которые выходят в каскадные пруды – это по закону запрещено – мы смотрели экологическое законодательство. С учетом того, что там нет никакой ограды, заслонов, чтобы ветром ничего не уносило», – отметил местный житель.

«Они говорят, что построят мусоросортировочную станцию. Хотели построить мусоросортировочный завод, но там Воскресенск поднялся против. Ну какая мусоросортировочная станция, когда у нас нет раздельного сбора отходов? Это ахинея – и мы не единственные, кто это понимает», – продолжил он.

Самое интересное в этой ситуации то, что рядом полигоном недавно открылся новый перинатальный центр. «Его запустили, отчитались перед президентом о том, что он находится в районе великолепной экологической зоны, а это в 8 км от этой помойки. Роза ветров такова, что едкие запахи свалки регулярно направлены на него через два спальных района», – сказал Юрий.

По его сведениям, Коломна будет переполняться мусором до тех пор, пока не откроется в новой Москве полигон «Малинки», законсервированный столичным градоначальником Сергеем Собяниным.

Представитель инициативной группы также добавил, что в городе все прекрасно понимают, что здесь не обходится без коррупционной схемы, однако в открытую обвинять пока не решаются. «Все прекрасно понимают, что это не просто так. Но пока в городе все боятся говорить. Наш активист хотел выйти на одиночный пикет, когда приезжал президент (осмотреть перинатальный центр) – его в полицию посадили, с утра прям забрали», – сказал он.

Стоит отметить, что по результатам прокурорской проверки полигону в Воловичах присвоена максимальная – 1-я категория как объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду. Это означает, что в случае неустранения выявленных нарушений дальнейшая эксплуатация полигона может угрожать животным, растениям, окружающей среде, здоровью граждан, а в самом неблагоприятном случае – привести к экологической катастрофе техногенного характера.

Почти одновременно с таким заключением прокуратуры стало известно о строительстве новой дороги к полигону рядом с дачными товариществами «Дружба», «Мичуринец 1» и «Мичуринец 2». Местные жители опасаются, что таким образом свалку, которая и так регулярно источает вонь, уже сейчас готовят к серьезному расширению.

Очевидно, что в таких условиях подмосковному губернатору показывать главе государства «мусорное кольцо» региона явно не захотелось. Понятно, что похвалиться реализацией на деле проекта создания комфортной среды проживания непосредственно в Коломне не удастся.

Примечательно, что подмосковный Серпухов, также направил заявку на включение в «Золотое кольцо». В прошлом году там неоднократно вводился режим чрезвычайной ситуации в связи с удушающим местное население тлением отходов на закрытом мусорном полигоне «Съяново-1».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.01.18

МОК смилостивился – зрителям позволили болеть с российскими флагами. / Главный свидетель Москвы: дело Дрыманова не дошло до Бастрыкина. / США откажутся от полетов на МКС. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»