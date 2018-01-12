За что губернатор Воробьев вручает «ордена мужества» Открытое письмо РИА «Новый День» члену «Экспертного совета» Анатолию Баташеву

Широкий общественный резонанс по поводу публикации «Подстава» для Путина: губернатор Воробьев воплощает мечту Гитлера» о проблеме скандальной балашихинской свалки «Кучино» вызвал множество кривотолков. Редакция РИА «Новый День» сочла нужным прояснить ситуацию и обратиться с открытым письмом к «эксперту» Анатолию Баташеву после его беспочвенных попыток «облить грязью» журналистов и общественников, которые действительно не зря бьют тревогу.

Материал о проблеме «Кучино» готовился в канун 2018 года после неоднократных обращений в редакцию общественников, которые опасаются, что экстренная дегазация этого мусорного полигона может обернуться страшной экологической катастрофой, сравнимой с последствиями газовых атак американских войск во время вьетнамской войны. Эти опасения полностью подтвердились в ходе «Экспертного совета» правительства Московской области, на котором побывала председатель Совета общественности Ногинского района города Электроугли МКР Вишняковские дачи Татьяна Алифанова. Она сообщила, что проект плана по рекультивации свалки был единогласно одобрен при отсутствии (!) соответствующих документов. При этом без тендера (!) был определен единственный генподрядчик этого проекта, стоимостью почти 4 млрд рублей (!). В данном случае нам совершенно не важно, какая фирма выбрана и какие «пролетели» мимо. Главный вопрос: почему это решение принято фактически кулуарно, а не честно и открыто? В данном случае не проглядываются ли явные признаки коррупции? Судя по отзывам членов «Экспертного совета», для конкурса нужно целых 90 дней, и в этом случае губернатор Воробьев не выполнит обещание, которое он дал президенту РФ Владимиру Путину – рекультивировать полигон за один год.

Более того, на том же заседании выяснилось, что в процессе экстренной дегазации полигона не проводится фильтрация свалочного газа до его сжигания (!). Официальные эксперты и чиновники не говорят, что в таком случае из горящих факелов выделяются высокотоксичные вещества, которые хоть и не обладают запахом, но крайне негативно влияют на здоровье. В ближайшем будущем, по оценке ветврача-токсиколога Ирины Куделиной, суммарное отравление усиливающими действие друг друга ядовитыми веществами может повлиять на увеличение числа онкозаболеваний, привести к иммунодепрессивным расстройствам, а также воздействовать на генетический аппарат людей и животных, проживающих в районе полигона.

«Гитлер об этом только мечтал. В середине Европы зажечь факел, который будет травить население», – прокомментировала тогда ситуацию общественница Татьяна Алифанова.

Вполне естественно, что эта публикация, в которой раскрываются особенности принятия решений правительством Московской области, вызвала крайне негативную реакцию членов «Экспертного совета».

Уважаемый господин Баташев, вы почему-то решили обвинить РИА «Новый День» в трусости, предвзятости и непрофессионализме, хотя на самом деле трусом оказались Вы.

Ваши огульные и безосновательные высказывания можно было оставить без внимания, если бы не пара серьезных «но».

Во-первых, корреспондент РИА «Новый День» Мария Бузанакова при подготовке материала до его публикации (!) обращалась к Вам, господин Баташев, за комментарием относительно решений «Экспертного совета». Но Вы предпочли отказаться. Это ли не проявление трусости? (см. скан ниже)

Во-вторых, когда Вы, господин Баташев, выразили возмущение «непрофессиональной» публикацией, редакция РИА «Новый День» предоставила Вам возможность высказать свое видение проблемы в авторской колонке и раскрыть «правдивые данные» о ситуации с кучинским полигоном.

Получилось следующее. Вместо «правдивых данных», которые Вы, господин Баташев, обещали предоставить по сути проблем, касающихся вреда здоровью от экстренной дегазации и одобрения плана рекультивации свалки без необходимых документов, в своей статье Вы облили грязью журналистов, общественников, сравнив их с истеричными «пьяными родственниками», и так восхвалили губернатора Московской области Андрея Воробьева, что даже здоровому человеку может стать тошно.

Именно поэтому Ваша статья, господин Баташев, не была опубликована на сайте РИА «Новый День» – ни один редактор, находящийся в здравом уме, не поставит такой текст, который начинается с оскорбления редакции, журналистов и оппонентов.

Более того, оскорбления недопустимы в любых публикациях в адрес любых персон в любом уважающем себя СМИ, к которому «Новый День» себя относит. Если в этом, по Вашему мнению, господин Баташев, состоит трусость, то… без комментариев. Беспочвенные сомнительные оценочные комментарии можно легко размещать в публичном пространстве в социальных сетях, чем Вы, господин Баташев, успешно и так занимаетесь.

В своем обращении к Вам, господин Баташев, мы не будем опускаться до оскорблений, наподобие ваших истеричных «пьяных родственников», которые что-то там вроде «базарной брани» «лопочут». Очевидно, вся эта ситуации ярко показывает, какие именно «эксперты» способствуют принятию решений правительством Московской области и за что губернатор Воробьев и его «экологи» заслуживают «орден мужества». Согласитесь, надо иметь большое «мужество», чтобы не замечать очевидного – проблема экологического бедствия не решается так, как она должна решаться, в результате чего надвигается неосязаемая пока катастрофа, о которой официальные эксперты и чиновники предпочитают молчать или безосновательно клеить, как в данном случае делаете Вы, господин Баташев, всевозможные ярлыки с негативным подтекстом.

Журналисты РИА «Новый День» продолжат следить за развитием событий вокруг свалки «Кучино» и других мусорных проблем в Московской области, несмотря на гневные отклики. В этой связи стоит только выразить надежу, что члены «Экспертного совета» и чиновники регионального правительства все-таки реально задумаются, что они делают и к чему их официально полезная деятельность может привести в перспективе. Пока эти перспективы вызывают неподдельный ужас.

Москва, Редакция РИА «Новый День»

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